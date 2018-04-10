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Литературные квесты проведут в московских библиотеках
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Литературные квесты проведут в московских библиотеках 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В ночь с 21 на 22 апреля читальни городского Департамента культуры проведут акцию «Библионочь». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«В акции «Библионочь» примут участие все 440 городских публичных библиотек, часть из которых продлит время работы, подготовив для посетителей вечерние мероприятия, а девять библиотек будут открыты до 06:00. Общий старт акции запланирован на 18:00», — написано в сообщении.
В этом году «Библионочь» приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Центральной площадкой акции станет библиотека имени И. С. Тургенева. Известные актеры, режиссеры, писатели и сценаристы расскажут о жизни и творчестве Ивана Тургенева на встречах и лекциях в библиотеках. Также проведут познавательные игры, квесты и викторины с использованием технологий виртуальной реальности.
Полная программа мероприятий «Библионочи» появится на портале «Библиогород» до конца недели.
Всероссийская акция «Библионочь» проводится с 2012 года.
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