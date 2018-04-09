Как добывать криптовалюту, не имея собственной майнинговой фермы

Стремительный рост курса биткоина породил несколько актуальных трендов. Помимо повального хватания за голову с фразой: «Ну почему я не купил биткоин в 2011-ом?», многие всерьез занялись изучением технологии майнинга. А технология эта не самая простая и требует детального погружения в процесс. Для этого нужно запастись знаниями в области компьютерного железа и деньгами, чтобы его купить. Ты должен разбираться в видеокартах и графических процессорах. Знать, какая для данной цели лучше подходит материнская плата. Ежедневно нырять в информационный поток профильных форумов, чтобы быть в курсе появления новых сборок драйверов и прошивок. Все это требует большого количества времени, которым ты не владеешь. Зато владеешь желанием инвестировать в майнинг, не касаясь технологической стороны вопроса. Решением этой проблемы занялась компания «BtcRush». Это первый в мире проект облачного майнинга. Теперь, чтобы производить криптовалюту, не обязательно собирать собственную ферму. Ее можно арендовать. «BtcRush» предлагает выгодные условия сотрудничества. Став инвестором, ты будешь получать 4,1% от размера собственного депозита каждый день. Начисления производятся с равным интервалом каждые 10, 5 или 1 минуту. При этом все технические вопросы «BtcRush» берет на себя. Рассчитать прибыль при инвестировании в майнинг→

С чего все началось?

Компания появилась на свет в 2016 году. На заре популярности биткоина, когда о нем говорили даже те, кто далек от мира финансов, несколько экспертов в области криптотехнологий объединились с целью создать крутой продукт. И у них это получилось, о чем свидетельствует быстрорастущий поток клиентов, а соответственно и штат сотрудников. Опытные шифровальщики и программисты с учеными степенями ведут ежедневную работу по обслуживанию майнинговых ферм компании, отслеживая обновления на рынке компьютерного оборудования и анализируя сотни алгоритмов. Эти ребята были свидетелями майнинговой эволюции, помогая ей свершиться. Стартовав еще в те времена, когда с помощью одного ноутбука можно было добыть тысячи единиц криптовалюты, сегодня они оказались в авангарде данного движения. Поэтому можешь быть уверен, что твои вложения будут под надежной экспертной защитой.

Высокотехнологичные фермы

А доказательством технологической защиты служат расположения ферм, конфиденциальность которых сравнима с военными базами. Они находятся за пределами городов, поскольку требуют особых вентиляционных условий. Maverick — самая мощная ферма компании «BtcRush», которая располагается вблизи горной реки, чье течение охлаждает сервера. А майнинговый центр RebelPower Farm построен на территории бывшей электростанции. Ферму охлаждает мощный поток воздуха, который поступает через вентиляционную систему сооружения. Использование природной энергии делает процесс производства более экономичным. Отдельно стоит рассказать о техническом оснащении ферм. Работа ведется на современном оборудовании, которое является лучшим в области майнинга. Добавь к этому передовые решения от опытных системных архитекторов, и на выходе получается оптимальная схема производства криптовалюты. Узнать больше о фермах «BtcRush»→

Инвестируй в будущее

При растущей популярности биткоина не утихают споры о будущем криптовалюты. Станет ли она заменой обычным деньгам или лопнет как мыльный пузырь. Если ты хочешь инвестировать деньги в майнинг, тебе наверняка будет интересно мнение специалиста. Вот что говорит о криптовалюте генеральный директор компании «BtcRush»:

«Я полностью уверен, что цифровая валюта — это будущее. Я в восторге от идеи национальных криптовалют и думаю, что скоро мы увидим появление экспериментальных государственных криптоактивов. Сейчас это происходит в Венесуэле , и я с большим интересом наблюдаю за ситуацией».

Точную судьбу криптовалюты предсказать сегодня не сможет никто. В любом случае то, что происходит сейчас, лишь начало эры цифровых денег, которая не закончится быстро. Скорее приобретет новые формы. Учитывая динамику развития рынка, очень важно оставаться «в теме» и успеть поймать новую волну криптовалютного спроса. Шутка ли — когда-то за 1 доллар можно было купить 1000 биткоинов. Сейчас курс биткоина колеблется в районе 7000 долларов за штуку, а в своем пике достигал 20 000 долларов. Но биткоин — не единственная существующая на данный момент криптовалюта. Появляются на свет новые, и для их добычи на раннем этапе не требуются большие мощности, а значит и деньги. Но спрос на них также растет, причем большими темпами, что увеличивает стоимость майнинга. В этом вопросе главное — вовремя начать. Специалисты «BtcRush» как раз и занимаются отслеживанием новых криптовалют, чтобы своевременно приступить к их добыче. Вкладывая деньги в этот процесс, через несколько лет ты можешь повторить историю долларовых миллионеров, которые когда-то за бесценок скупали биткоины. Большим преимуществом облачного майнинга являются невысокие требования вовлечения в процесс. Разноплановость аудитории инвесторов — от начинающих игроков до опытных специалистов — обеспечивается информационной и технической поддержкой «BtcRush». А простой интерфейс сделает тебя участником криптовалютных сделок спустя пару кликов мыши. Начать зарабатывать с BtcRush→