Джабаров считает, что валютные резервы надо направить на развитие экономики

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» , Джабаров напомнил, что экс-министр финансов Алексей Кудрин в свое время предложил направлять часть средств на покупку ценных бумаг на американском рынке, аргументируя это надежностью вкладов.

"Сейчас ситуация изменилась, против России вводятся санкции", — отметил сенатор, напомнив, что ранее США уже замораживали средства Ирана

"Мое личное мнение, что эти средства следовало бы вкладывать в российскую экономику, но сначала нужно посмотреть, куда именно. Чтобы попросту их не проесть", — заключил законодатель.