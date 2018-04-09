Джабаров считает, что валютные резервы надо направить на развитие экономики 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Валютные резервы РФ вместо размещения в американских ценных бумагах следовало бы направлять на развитие собственной экономики, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», Джабаров напомнил, что экс-министр финансов Алексей Кудрин в свое время предложил направлять часть средств на покупку ценных бумаг на американском рынке, аргументируя это надежностью вкладов.
"Сейчас ситуация изменилась, против России вводятся санкции", — отметил сенатор, напомнив, что ранее США уже замораживали средства Ирана.
"Мое личное мнение, что эти средства следовало бы вкладывать в российскую экономику, но сначала нужно посмотреть, куда именно. Чтобы попросту их не проесть", — заключил законодатель.