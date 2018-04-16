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Москвичи чаще всего ошибались в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый» в «Тотальном диктанте»
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Москвичи чаще всего ошибались в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый» в «Тотальном диктанте» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Больше всего ошибок участники «Тотального диктанта» в Москве допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская.
«Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было. Также «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник», — сказала М. Ровинская.
Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля на 365 площадках столицы. Автором текста «Тотального диктанта-2018» стала писательница Гузель Яхина. В Москве «Тотальный диктант» написали более 20 тыс. человек.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
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