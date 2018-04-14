Гузель Яхина прочитала «Тотальный диктант»

"Главное для меня в тотальном диктанте следующее — это объединяющий проект с интеллектуальной гласности. Мы готовимся к этому диктанту, посещаем онлайн—курсы, волнуемся, вместе ходим, вместе пишем. Но при этом, мы не распространяемся в толпе, а каждый получает свой результат и свою оценку за свои знания и свою внимательность", — рассказала Яхина перед началом диктовки.

В атриуме главного корпуса ДВФУ собралось более 300 человек. Диктант можно было написать, как и сидя за партой, так и на мягком кресле на лестнице.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов , рассказал журналистам, что готовился, читая книги. «Я думаю, что задача культурного человека сегодня — это не забывать о книгах и не забывать своём языке», — рассказал ректор.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко тоже написал диктант под диктовку Яхиной, но, по его словам, времени на подготовку у него не было.

"У меня был вариант прочесть диктант, но я предпочёл отказаться от этой чести и просто написать диктант, чтобы проверить школьные знания и проверить своё чувство языка", — рассказал журналистам глава Владивостока.