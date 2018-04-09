«Весенняя неделя добра» пройдет в Архангельской области в конце апреля

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . В Архангельской области с 22 по 29 апреля пройдет ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Сотни волонтеров по всему региону будут помогать пожилым людям, детям и маломобильным гражданам, сообщает портал «Добровольцы России».

В акции, в частности, будут принимать участие и волонтеры регионального Дома молодежи, которые уже запланировали поездку в один из домов престарелых, где они сыграют со старшим поколением в шахматы, шашки и домино. Помимо этого по всей области пройдет обучение пожилых людей мобильной грамотности.

Также добровольцы выступили с идеей поздравить именинников из домов престарелых Архангельска . Каждый желающий сможет написать поздравление, которое волонтеры передадут адресату.

Для воспитанников детских домов добровольцы планируют придумать спектакль, с которым выступят перед юными зрителями.

Кто-то из волонтеров участвует в акции впервые. Здорово видеть, что ребята стремятся сделать что-то доброе и сами тщательно продумывают мероприятия. Многие мероприятия «Недели добра» проводятся по несколько раз и после завершения акции, ведь делать добрые дела нужно постоянно", — отметила куратор волонтеров областного Дома молодежи Марина Федоровцева.