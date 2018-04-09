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Цены на новое жилье в Казахстане постепенно растут
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Цены на новое жилье в Казахстане постепенно растут 

Prian.ru 38 минут назад
Фото: Prian.ru
Средняя цена за квадратный метр благоустроенного вторичного жилья в марте текущего года составила $580, снизившись на 0,1% по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с декабрем прошлого года. Стоимость квадратного метра неблагоустроенных объектов в среднем составила $360, что на 0,6% выше, чем в предыдущем месяце, и на 0,4% больше, чем в декабре 2017 года, сообщает MenaFn.
Средняя стоимость аренды квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила $4,2, что 0,2% выше, чем в феврале 2018 года, и на 0,7% больше, чем в конце предыдущего года.
239 600 сделок по купле-продаже жилой недвижимости были заключены в стране в 2017 году, показав рост на 26% по сравнению с 2016 годом.
Ранее в Казахстане наблюдался резкий спад на рынке недвижимости из-за неблагоприятных внешних условий. Девальвация национальной валюты наряду со снижением реальной заработной платы и покупательной способности сказались на спросе, в то время как небольшое переинвестирование и высокая подверженность валютным рискам пошатнули рынок предложения.
Правительство Казахстана стремится к решению актуальных вопросов на рынке недвижимости с помощью внедрения массивных программ, которые нацелены на обеспечение доступного жилья, включая арендное, рефинансирование валютной ипотеки и стимулирование развития инфраструктуры для индивидуального жилищного строительства.
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