Цены на палладий взлетели после объявления жестких санкций в отношении «Русала», — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»

Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах продолжали подрастать, запасы в платиновых и палладиевых ETF-фондах не изменились.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE продолжали расти, объёмы торгов слегка упали. Курс юаня к доллару США укрепился.

Цены на золото выросли до сильного уровня сопротивления $1350. При условии продолжения эскалации на Ближнем Востоке в течение следующих дней, стоимость золота может выйти вверх из многодневного коридора консолидации $1310-1365 и протестировать уровень $1400.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1346-1325, уровни сопротивления — $1365-1390.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,62, после чего слегка понизились. Фундаментально рынок серебра остается хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 80,87 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,25 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре — $16,30-15,90, уровни сопротивления — $16,62-16,85.

Цены на платину снижались к уровню $929, после чего восстановились к уровню $937. Спред между золотом и платиной составляет $415/унция. Спред между платиной и палладием вновь перевернулся в пользу палладия и составляет $28/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине — $910-876, уровни сопротивления — $940-956.

Цены на палладий после падения к уровню поддержки $896 продолжают подрастать и уже восстановились до уровня $953. После жёстких санкций США в отношении компании «РУСАЛ» существует высокая вероятность полного прекращения поставок российского палладия на мировой рынок.

Ближайшие уровни поддержки в палладии — $928-912, уровни сопротивления — $953-967.