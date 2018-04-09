ТРК «Комсомолл» продадут за миллиард рублей из-за банкротства собственников

Торгово-развлекательный центр «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта, 2 выставили на продажу. Торги пройдут 5 мая 2018 года в ходе конкурсного производства, которое введено в отношении ООО «Уралинвест» (юрлицо ТРК). Начальная цена аукциона — 1,092 миллиарда рублей.

На продажу выставлено примерно 2/3 площадей комплекса (около 60 тысяч квадратных метров из общей площади ТЦ в 90 тысяч), автостоянка площадью около 23 тысяч «квадратов», а также большая часть земли под комплексом. Часть площадей комплекса обременена долгосрочными договорами с арендаторами, а часть не продается, так как находится у них в собственности: например, территория гипермаркета «Карусель». Выставленные на торги площади находятся в залоге у Альфа-банка

В материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве говорится, что результаты торгов будут подведены 11 мая.

«Комсомолл» вместе с несколькими другими торговыми центрами входил в холдинг DVI Group (президент — Вячеслав Каминский , его телефон оказался недоступен для звонка). В 2015 году «Строительная компания „Комфорт“» подала заявление о банкротстве «Уралинвеста». Позже в дело вступил главный финансовый партнер холдинга — Альфа-банк.

По данным материалов Арбитражного суда, долги «Уралинвеста» только перед Альфа-банком на апрель 2017 года составляли около 17,7 миллиарда рублей, из которых основной долг — около 12 миллиардов рублей.