Криптовалюты подешевели на фоне ужесточения их регулирования в Великобритании

Investing.com — В понедельник биткоин и другие криптовалюты незначительно подешевели. Регуляторы Великобритании Китая собираются ужесточить правила торговли криптовалютами.

К 15:47 МСК биткоин подешевел на 5,44% и торговался на позиции $6735,8 на бирже Bitfinex. В декабре биткоин достиг исторического максимума близко к $20000, а в начале февраля его курс падал до $6000.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило о том, что несмотря на то, что сами криптовалюты не подлежат регулированию, но компании, которые осуществляют деятельность с криптовалютными деривативами, должны соблюдать все применимые правила FCA. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании работает совместно с Банком Англии над разработкой документа, описывающем политику использования виртуальных валют.

Однако работа над этим документом может быть отложена, поскольку все внимание регулятора сейчас сосредоточено над выходом Великобритании из состава ЕС

Китай также планирует ужесточить регулирование криптовалют. В Китае уже запрещена торговля криптовалютами на биржах.

Вице-губернатор Народного банка Китая Фан Яфэй заявил: «Во-первых, мы активизируем процесс реформ и инноваций, чтобы содействовать исследованиям и разработкам центрального банка в деле создания собственной цифровой валюты. Во-вторых, банк должен усилить надзор и запретить все типы виртуальных криптовалют».

Стоимость других криптовалют снизилась. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 1,74% до $393,63. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 4,78% и торговалась на позиции $0,47794. На момент написания статьи курс Litecoin снизился на 3,22% до $114,65.