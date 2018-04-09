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Премия БЛОКЧЕЙНРФ даст возможность получить инвестиции для перспективных ICO
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Премия БЛОКЧЕЙНРФ даст возможность получить инвестиции для перспективных ICO 

BitCryptoNews 59 минут назад
Фото: BitCryptoNews
ICO-проекты с большим потенциалом представили свои разработки участникам международного конгресса БЛОКЧЕЙНРФ, который проходил с 27 по 28 марта в Центре международной торговли в Москве. Оценивать перспективные проекты были приглашены 12 экспертов из разных стран с большим опытом проведения ICO. Перед жюри выступили представители 16 компаний из 6 стран мира, среди которых были участники из США, Германии, Китая и стран СНГ. Свой опыт проведения ICO гостям мероприятия передали опытные китайские эксперты. Представитель биржи Huobi Кай Лонг рассказал современном криптовалютном рынке и новых инструментах ICO, а основатель и генеральный директор NexChange Джуван Ли поделился своим видением децентрализации финансовых услуг. В мае 2018 года лучшие проекты, участвовавшие в мероприятии, отправятся в Гонконг и Сингапур для встречи с инвесторами, а также станут участниками криптовалютного конгрессе в Южной Корее. Ассоциация РАКИБ создана в 2017 году. Основной целью организации является содействие распространению и интеграции в национальную экономику технологий на базе системы распределенного реестра и легализации использования цифровых валют. В настоящее время членами ассоциации являются около 1700 участников рынка блокчейн.
фото: РАКИБ
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