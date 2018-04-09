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Акция по проверке грамотности пройдёт в одной из школ Лосиноостровского 14 апреля
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Акция по проверке грамотности пройдёт в одной из школ Лосиноостровского 14 апреля 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Масштабная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдёт в ближайшую субботу, 14 апреля. В Лосиностровском районе написать диктант смогут все желающие в школе №1381 (ул. Коминтерна, 52).
Также площадками проведения акции станут библиотека №61 — она находится неподалёку от Лосинки, на ул. Верхоянская, д. 6, к. 1); образовательный центр «Юниум» на улице Лётчика Бабушкина, 32, корп. 3 и Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова (Ярославское шоссе, 5).
Акция начнётся одновременно на всех площадках в 14.00. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Результаты будут доступны также на сайте, в личном кабинете. (иб)
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