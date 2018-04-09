Финансовый омбудсмен: покупать валюту нужно было вчера

«События, которые вызвали этот, может быть, действительно краткосрочный шок, развиваются пока, и куда кривая выведет, неизвестно. Но покупать валюту надо было вчера. И это общее такое правило. Мы всегда прозёвываем тот момент, когда выгодно покупать. К сожалению, даже если бы мы догадались вчера купить валюты, то из-за того что подавляющее большинство из нас имеет так мало рублей, что много валюты не купишь, что на сколько-нибудь продолжительный срок мы свою жизнь бы не улучшили».

По его словам, покупка валюты, даже если очень повезёт, не приведёт к большому эффекту. Сегодня курс евро на Московской бирже превысил 75 рублей. В ходе торгов курс европейской валюты вырос больше чем на 5,5% — до 75 рублей 35 копеек. В последний раз евро находился на уровне 75 рублей 3 августа 2016 года. Как отметил в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» президент общественной организации специалистов финансового рынка ACI Russia Сергей Романчук , ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых санкций.

«Пока, именно исходя из самой динамики курса, мы не видим, чтобы подключились какие-то клиенты, спекулянты, которые бы играли в ослабление рубля сильно и тем самым толкали бы курс доллара наверх. Скорее, то, что происходит на валютном рынке, оно отражает ситуацию на фондовом, и там нет какого-то самостоятельного момента, который играл бы сейчас в сторону ослабления рубля».