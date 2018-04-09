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Заброшенный дом-памятник на Кирова продали тюменской компании за 32 млн
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Заброшенный дом-памятник на Кирова продали тюменской компании за 32 млн 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени власти нашли нового собственника для дома мастера деревянной резьбы Привалова. Здание по улице Кирова пустует уже несколько лет. Сейчас оно в плачевном состоянии — стекла выбиты, крыша провалилась. Памятник купили на аукционе со второй попытки. Первые торги прошли осенью прошлого года, но тогда желающих приобрести дом мастера не нашлось. На вторые, прошедшие в конце марта, заявились сразу трое участников.
— Начальная цена торгов за дом — 7 миллионов 472 тысячи рублей. Каждый шаг участникам обходился в 373 тысячи 625 рублей. Победитель аукциона заплатил за дом 32 миллиона 505 тысяч рублей, — сообщили в Фонде имущества Тюменской области.
За время торгов участники перебивали ставки друг друга 49 раз. Победителем из «схватки» вышел тюменский предприниматель Вадим Карагашев. В торгах принимала участие его компания «ТТ», занимающаяся, согласно данным налоговой, перевозкой грузов. Новый владелец должен за несколько лет отреставрировать историческое здание.
Разрушающийся памятник культуры просили взять под охрану еще в 2015 году. Тогда активисты обратились к чиновникам с просьбой ограничить доступ в здание. Но дом мастера находился в частной собственности и изъять его у недобросовестного владельца через суд получилось только в 2016 году. Мужчина купил памятник в 2009 году и должен был там провести восстановительные работы, но ничего не сделал.
В один день с домом Василия Привалова с молотка пустили усадьбу причту Знамеснкой церкви, расположенную на набережной. Это памятник продали за 19 миллионов рублей.
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