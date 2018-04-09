Дна не видно. Как реагировать инвестору на обвал российского фондового рынка 

Новые санкции США, вызвавшие обвал акций компании UC Rusal Олега Дерипаски на Гонконгской бирже в понедельник, 9 апреля, обрушили и российский фондовый рынок. К 15.30 мск индекс Московской биржи упал на 8,5% до 2085,7 пунктов, долларовый индикатор РТС — на 11% до 1098,9 пунктов. В моменте падение индекса Мосбиржи превышало 9%, а РТС — 11,4%.
В лидерах снижения оказалиcь бумаги UC Rusal, потерявшие к 15.30 мск свыше 27%, Сбербанка (обыкновенные акции — 18,9%, префы —17,3%), «Норникеля» (16,7%) и «Мечела» (16,8%). При этом из-за снижения котировок UC Rusal и «Мечела» более чем на 20% в течение десяти минут подряд Московской бирже приходилось вводить режим дискретного аукциона для обоих бумаг.
Кроме того, к 15.30 мск значительно подешевели акции «Полюса» и АФК «Система» (14,9% и 10%), ВТБ (8,6%), «АЛРОСА» (7,6), «Газпрома» (6,4%), Роснефти (6,3%) и «Лукойла» (5,7%). Слабеет и рубль: к 15.40 курсы доллара и евро выросли на 2,9% и 3,2% до 59,8 и 73,7 рублей соответственно, хотя нефть марки Brent к этому же времени подорожала на 1,28% до $67,9 за баррель.
Ранее компания UC Rusal предупредила инвесторов о возможности технического дефолта в связи с санкциями, введенными в пятницу, 6 апреля, Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). «Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов», — уточняется в сообщении, размещенном на сайте Гонконгской биржи.
Публикация этого заявления привела к обвальному падению акций UC Rusal на азиатской площадке — по итогам торговой сессии 9 апреля они потеряли 50,4%. На открытии торгов на Московской бирже в этот же день акции «Русала» обвалились сразу на 46,9%.
Паника иностранцев
Агрессивные распродажи на российском рынке обусловлены прежде всего переоценкой рисков, связанных с Россией, крупными иностранными инвесторами, сходятся во мнении опрошенные финансисты. «Санкции Минфина США, бьющие не только по юридическому лицу, но и по его контрагентам и инвесторам, показали крупным иностранным участникам рынка, что игра может быть очень серьезной и им стоит пересмотреть стратегии в отношении российских бумаг», — объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Инвесторы понимают, что ограничения, введенные сейчас в отношении компаний Олега Дерипаски, могут оказаться лишь первым ударом, за которым последуют новые дискриминационные меры, касающиеся целого ряда российских экспортеров, добавляет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «В такой ситуации большинство иностранных инвесторов и инвестиционных фондов начнут сокращать, а то и вовсе закрывать лимиты на работу с Россией», — объясняет он. Таким образом, помимо металлургических компаний и кредитующих их банков (в случае с US Rusal это «Сбербанк»), которые стали лидерами падения 9 апреля, распродажи затрагивают весь фондовый рынок России.
О значительном ухудшении ситуации для инвесторов в российские активы свидетельствует и обстановка на долговом рынке. Кривая доходности российских ОФЗ сдвинулась вверх на 14-18 базисных пунктов, что является довольно серьезным движением для этого рынка, отмечает главный аналитики Росбанка Евгений Кошелев. «На внутренних рынках, в частности ОФЗ, сформировался достаточно большой негатив, и в этом мы видим переоценку вероятности рискового сценария по санкциям на российский госдолг. На это указывают не столько пятничные санкции, сколько сообщения о новом возможном витке их ужесточении из-за сирийского конфликта», — заключает он.
Что делать инвестору
Российскому инвестору не стоит поддаваться эмоциям — наилучшей тактикой будет дождаться окончания шторма, не предпринимая каких-либо действий, говорит Владимир Брагин. После того, как иностранные участники рынка завершат распродажу российских бумаг и волатильность на рынке снизится — у него появится возможность купить акции качественных эмитентов по привлекательным ценам. «Если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи с начала года — можно увидеть, что российский рынок все еще находится в довольно неплохом состоянии по сравнению с фондовыми рынками других развивающихся стран», — подчеркивает аналитик.
С ним соглашается основатель Whitestone Capital Александр Просвирняков. «Для меня главный индикатор паники зарубежных инвесторов — это стоимость рублевых свопов. И если в кризис 2008 года она возросла до 140%, а в 2014-2015 годах — до 35%, то сейчас стоимость годового свода, например, составляет 5,75%, недельного — 6,35%. Так что снижение стоимости акций временное», — комментирует эксперт.
Начальник управления по работе с состоятельными клиентами «ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин напоминает, что, согласно постановлению Минфина США о санкциях, американские инвесторы обязаны избавиться от ценных бумаг компаний, попавших под ограничения, до 7 мая.
«Этот день является своеобразной репперной точкой. Скорее всего, бумаги будут падать в цене до начала мая, потом возможен отскок», — говорит финансист. По его мнению, готовность правительства поддержать попавших по санкции российские компании будет способствовать восстановлению рынка. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать комплекс мер, направленных на эти цели.
Насколько сильно может упасть рынок — прогнозировать трудно, но снижение котировок будет значительным: игру на понижение ведут крупные западные хедж-фонды, и они могут сильно продавить индексы, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. «С тактической точки зрения частному инвестору сейчас лучше держаться подальше от рынка — если, конечно, он не профессиональный спекулянт, зарабатывающий на краткосрочных движениях котировок. Пока не будет совершенно четко видно, что дно падения уже пройдено — а таких признаков пока нет — покупка бумаг очень рискованна», — резюмирует он.
Читайте также
Россия без олигархов. Что означают новые санкции США для наших миллиардеров Удар по элите: США внесли в санкционный список миллиардеров и чиновников Состояние российских миллиардеров резко снижается на фоне новых санкций