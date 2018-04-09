Дна не видно. Как реагировать инвестору на обвал российского фондового рынка

В лидерах снижения оказалиcь бумаги UC Rusal, потерявшие к 15.30 мск свыше 27%, Сбербанка (обыкновенные акции — 18,9%, префы —17,3%), «Норникеля» (16,7%) и «Мечела» (16,8%). При этом из-за снижения котировок UC Rusal и «Мечела» более чем на 20% в течение десяти минут подряд Московской бирже приходилось вводить режим дискретного аукциона для обоих бумаг.

Кроме того, к 15.30 мск значительно подешевели акции «Полюса» и АФК «Система» (14,9% и 10%), ВТБ (8,6%), «АЛРОСА» (7,6), «Газпрома» (6,4%), Роснефти (6,3%) и «Лукойла» (5,7%). Слабеет и рубль: к 15.40 курсы доллара и евро выросли на 2,9% и 3,2% до 59,8 и 73,7 рублей соответственно, хотя нефть марки Brent к этому же времени подорожала на 1,28% до $67,9 за баррель.

Ранее компания UC Rusal предупредила инвесторов о возможности технического дефолта в связи с санкциями, введенными в пятницу, 6 апреля, Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). «Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов», — уточняется в сообщении, размещенном на сайте Гонконгской биржи.

Публикация этого заявления привела к обвальному падению акций UC Rusal на азиатской площадке — по итогам торговой сессии 9 апреля они потеряли 50,4%. На открытии торгов на Московской бирже в этот же день акции «Русала» обвалились сразу на 46,9%.

Паника иностранцев

Агрессивные распродажи на российском рынке обусловлены прежде всего переоценкой рисков, связанных с Россией , крупными иностранными инвесторами, сходятся во мнении опрошенные финансисты. «Санкции Минфина США, бьющие не только по юридическому лицу, но и по его контрагентам и инвесторам, показали крупным иностранным участникам рынка, что игра может быть очень серьезной и им стоит пересмотреть стратегии в отношении российских бумаг», — объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

Инвесторы понимают, что ограничения, введенные сейчас в отношении компаний Олега Дерипаски, могут оказаться лишь первым ударом, за которым последуют новые дискриминационные меры, касающиеся целого ряда российских экспортеров, добавляет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев . «В такой ситуации большинство иностранных инвесторов и инвестиционных фондов начнут сокращать, а то и вовсе закрывать лимиты на работу с Россией», — объясняет он. Таким образом, помимо металлургических компаний и кредитующих их банков (в случае с US Rusal это «Сбербанк»), которые стали лидерами падения 9 апреля, распродажи затрагивают весь фондовый рынок России.

О значительном ухудшении ситуации для инвесторов в российские активы свидетельствует и обстановка на долговом рынке. Кривая доходности российских ОФЗ сдвинулась вверх на 14-18 базисных пунктов, что является довольно серьезным движением для этого рынка, отмечает главный аналитики Росбанка Евгений Кошелев . «На внутренних рынках, в частности ОФЗ, сформировался достаточно большой негатив, и в этом мы видим переоценку вероятности рискового сценария по санкциям на российский госдолг. На это указывают не столько пятничные санкции, сколько сообщения о новом возможном витке их ужесточении из-за сирийского конфликта», — заключает он.

Что делать инвестору

Российскому инвестору не стоит поддаваться эмоциям — наилучшей тактикой будет дождаться окончания шторма, не предпринимая каких-либо действий, говорит Владимир Брагин. После того, как иностранные участники рынка завершат распродажу российских бумаг и волатильность на рынке снизится — у него появится возможность купить акции качественных эмитентов по привлекательным ценам. «Если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи с начала года — можно увидеть, что российский рынок все еще находится в довольно неплохом состоянии по сравнению с фондовыми рынками других развивающихся стран», — подчеркивает аналитик.

С ним соглашается основатель Whitestone Capital Александр Просвирняков. «Для меня главный индикатор паники зарубежных инвесторов — это стоимость рублевых свопов. И если в кризис 2008 года она возросла до 140%, а в 2014-2015 годах — до 35%, то сейчас стоимость годового свода, например, составляет 5,75%, недельного — 6,35%. Так что снижение стоимости акций временное», — комментирует эксперт.

«Этот день является своеобразной репперной точкой. Скорее всего, бумаги будут падать в цене до начала мая, потом возможен отскок», — говорит финансист. По его мнению, готовность правительства поддержать попавших по санкции российские компании будет способствовать восстановлению рынка. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать комплекс мер, направленных на эти цели.

Насколько сильно может упасть рынок — прогнозировать трудно, но снижение котировок будет значительным: игру на понижение ведут крупные западные хедж-фонды, и они могут сильно продавить индексы, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов . «С тактической точки зрения частному инвестору сейчас лучше держаться подальше от рынка — если, конечно, он не профессиональный спекулянт, зарабатывающий на краткосрочных движениях котировок. Пока не будет совершенно четко видно, что дно падения уже пройдено — а таких признаков пока нет — покупка бумаг очень рискованна», — резюмирует он.

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