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Доменную печь стоимостью $190 млн запустили на Урале
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Доменную печь стоимостью $190 млн запустили на Урале 

Прайм 1 час назад
Доменную печь стоимостью 190 миллионов долларов официально запустили на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК).
Как рассказал журналистам представитель предприятия, речь идет о доменной печи под номером семь, кроме нее, на комбинате работает печь номер пять. Шестая доменная печь в конце декабря была остановлена для ремонта.
"Стоимость проекта составила порядка 190 млн долларов… Меньше чем за месяц доменная печь номер семь, по сути, вышла на свою проектную мощность", — сказал журналистам Александр Фролов, президент компании Evraz, в состав которой входит НТМК.
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