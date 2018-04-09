Доменную печь стоимостью $190 млн запустили на Урале

Доменную печь стоимостью 190 миллионов долларов официально запустили на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК).

Как рассказал журналистам представитель предприятия, речь идет о доменной печи под номером семь, кроме нее, на комбинате работает печь номер пять. Шестая доменная печь в конце декабря была остановлена для ремонта.