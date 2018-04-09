Челябинское УФАС оштрафовало на 5 миллионов рублей «МедПрофЭко»

Согласно постановлению Челябинского УФАС России штраф в размере 5,1 миллионов рублей наложен за заключение и участие компании в соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии».

Общая начальная цена двух аукционов на поставку имплантируемых двухкамерных электрокардиостимуляторов в комплекте со стероидными биополярными электродами и интродьюсерами, проведенных в 2015 году, составила около 60 миллионов рублей.

Челябинское УФАС России по результатам рассмотрения поступившей в 2016 году жалобы гражданина и проведения расследования вынесло решение о признании ООО «МедПрофЭко» ( г. Пушкино ) и ООО «Центр медицинских технологий» ( г. Томск ) нарушившими антимонопольное законодательство.

Антимонопольной службой выявлено, что подача заявок, участие в аукционах осуществлялись ООО «Центр медицинских технологий» и ООО «МедПрофЭко» с одних IP-адресов. При этом необходимо обратить внимание, что данные организации зарегистрированы в разных субъектах РФ

«В указанных аукционах каждый участник делал только один «шаг аукциона». Так, ООО «МедПрофЭко» подавало первым одно ценовое предложение, а затем ООО «Центр медицинских технологий» делало второй «шаг аукциона» по более низкой цене. Таким образом, за аукцион снижение цены происходило только на два «шага». При этом в аукционах выигрывало ООО «Центр медицинских технологий», а заявки ООО «МедПрофЭко» проигрывали по предложенной цене», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФАС России по Челябинской области

Согласно п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Сейчас ООО «МедПрофЭко» обжалует правомерность постановления Челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области.