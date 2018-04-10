Проблемы «РусАла» взорвали рынок алюминия

Санкции в отношении "РусАла" привели к взрывному росту цен на алюминий.

"РусАл" является одним из крупнейших производителей и поставщиков металла на мировой рынок. И любые санкции против компании Олега Дерипаски несут существенный риск нарушения цепочки поставок и, как следствие, дефицита столь важного промышленного металла

На этом фоне фьючерсы с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов взлетели на 4%, при этом еще в пятницу они выросли на полтора. Таким образом, скачок цен стал самым сильным за последние два года.

Добавим, что "РусАл" является вторым по величине производителем алюминия в мире. На долю компании приходится около 17% мирового предложения без учета Китая . Накануне в Гонконге — основной площадке, где торгуются акции "РусАла", — капитализация компании рухнула почти на 50%.

Паника усилилась, после того как компания опубликовала предупреждение о возможных технических дефолтах. На самом деле на зарубежных биржах эмитенты юридически обязаны предупреждать инвесторов о рисках, именно поэтому были сделаны заявления. Впрочем, такие риски действительно есть, ведь, по сути, санкции ограничивают работу компании в долларах США, а значит, даже выплаты по евробондам осуществить будет практически невозможно.

С другой стороны, есть масса тонкостей, и мы пока точно не знаем, как будут развиваться события.

Американские санкции могут привести и к другим неожиданным последствиям. Как отмечает агентство Bloomberg , сложности могут возникнуть у трейдера Glencore и его главы миллиардера Ивана Гласенберга: сырьевой трейдер является одним из главных акционеров "РусАла", владеет 8,75% его акций. Кроме того, Glencore является крупнейшим покупателем металла.

Потребуется время, чтобы выяснить, смогут ли другие производители алюминия заполнить пустоту. Если нет, то каково будет инфляционное влияние из-за нарушения цепочки поставок алюминия? Одно можно сказать наверняка: потенциальный крах "РусАла" будет иметь гораздо большее влияние на конечные издержки и инфляцию, чем тарифы США на импорт стали и алюминия.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Американские резиденты в срок до 7 мая текущего года должны избавиться от инвестиций в компании, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской ("РусАл", "ГАЗ" и En+ ). Помимо этого в срок до 5 июня должны быть остановлены все операции с этими компаниями.

Таким образом, вся бизнес-империя Дерипаска оказалась отрезанной от мировой долларовой системы. Как отмечают аналитики "Райффайзенбанка" , новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "РусАлом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл "РусАла" (на американский рынок в 2017 г. компания поставила 18% от общего объема продаж, при этом в Европу — 45%), что в свою очередь приведет к необходимости "РусАлу" перенаправлять (искать каналы) поставки металла, возможно, через Азию, что, предположительно, существенно снизит маржу и объем операций.

Стоит также отметить, что и все ключевые кредиторы "РусАла" оказались в довольно сложном положении. Например, долг UC Rusal перед Сбербанком составляет около $4,2 млрд Очевидно, что вряд ли Сбербанк сможет в ближайшие годы получить эти средства, так как компания просто будет не в состоянии провести платеж в американской валюте.

Алюминиевому гиганту удалось бы избежать жестких последствий, если бы значительная доля формировалась на внутреннем рынке или же продажа существенной части продукции происходила без американской валюты. Однако "РусАл" — это полностью ориентированная на внешние рынки компании. Российский рынок слишком маленький, для того чтобы компания могла сбывать свою продукцию.