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Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года
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Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Падение превысило 10 процентов. Индекс Мосбиржи также идет вниз, он опустился уже более чем на 9 процентов и пересек отметку в 2100 пунктов. Такое падение на Московской бирже произошло впервые в 2018 году.
— Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон, а поводом к продажам в российских акциях послужит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,3% и 2,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя порядка 0,6%, однако продолжают торговаться ниже уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. На торгах в Азии наблюдается преобладание покупок, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,7% и 0,3% соответственно. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent сегодня с утра смогла подняться в район 67,4 доллара за баррель, сдержит активность «медведей», — отметил Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».
В первой половине дня бумаги нефтегазового сектора упали на 2,16— 11,7%, металлургии и горнодобывающего секторов — на 2,11-32%, финансового сектора — на 5,97-13%.
— Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на ситуацию за океаном, где, в отсутствии важной макроэкономической статистики, возможно восстановление основных индексов в первые часы торгов, что поддержит российских «быков» и позволит нашим индексам к концу сессии закрепиться в небольшом «плюсе», — полагает Богдан Зварич.
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