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Акция «Белый цветок Пасхи» прошла в Богородском
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Акция «Белый цветок Пасхи» прошла в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Благотворительная акция состоялась на территории Храма Преображение Господня в Богородском.
В Храме Преображение Господня в Богородском в субботу, 7 апреля, прошла традиционная благотворительная акция «Белый цветок Пасхи», во время которой ребята из подросткового клуба раздавали белые розы всем прихожанам и посетителям Храма. Каждый москвич, получивший цветок, мог пожертвовать на благотворительность.
Напомним, что идея проведения праздника «Белого цветка» возникла на рубеже XIX и XX веков и принадлежит Европейской лиге борьбы с чахоткой. Тогда на улицах городов за пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. В России эта акция появилась в 1910 году. Тогда же по всей стране начал проводиться ежегодный День белой ромашки, на котором собирались средства на борьбу с туберкулезом. За букетик ромашек каждый давал, сколько может. Праздник стал особенно популярным благодаря поддержке царской семьи. После революции 1917 года традиция проведения благотворительного праздника была забыта. А семь лет назад православная служба «Милосердие» возродила эту традицию в Москве.
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