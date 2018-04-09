Акция «Белый цветок Пасхи» прошла в Богородском

Благотворительная акция состоялась на территории Храма Преображение Господня в Богородском

В Храме Преображение Господня в Богородском в субботу, 7 апреля, прошла традиционная благотворительная акция «Белый цветок Пасхи», во время которой ребята из подросткового клуба раздавали белые розы всем прихожанам и посетителям Храма. Каждый москвич, получивший цветок, мог пожертвовать на благотворительность.