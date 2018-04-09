За структурными облигациями в Россию придут инвестиции

Новый вид эмиссионных ценных бумаг — структурные облигации — позволит отечественному бизнесу привлечь дополнительные инвестиции. Соответствующие поправки были одобрены Комитетом Совета Федерации по бюджету и финрынкам в понедельник.

Ранее законопроект, внесённый в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета нижней палаты по финрынку Анатолием Аксаковым , был принят в третьем чтении 29 марта.

Поясняя суть законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв отметил, что структурные облигации предусматривают выплату владельцу номинальной стоимости или её части в зависимости от наступления или ненаступления определённых обстоятельств.

«Эти ценные бумаги привязаны к определённым обстоятельствам. Например, к котировкам акций, сырьевым индексам, иностранной валюте. Особенностью структурных облигаций является то, что эмитент может предложить владельцам бумаг повышенный доход», — уточнил сенатор.

Парламентарий также добавил, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует норма, допускающая выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих возврата их владельцам полной стоимости.

Поэтому участники рынка для выпуска подобных инструментов вынуждены привлекать иностранные юрлица. Однако введение антироссийских санкций ограничило возможности российских игроков и стало причиной потери части доходности.

Выпускать структурные расписки смогут кредитные организации, брокеры и дилеры, а также специализированные общества структурных продуктов. Приобретать их смогут только квалифицированные инвесторы. Однако Центробанк будет вправе в своих нормативах устанавливать условия, при которых бумаги будут предлагаться неограниченному кругу лиц.

Для них законодатели предлагают предусмотреть так называемый десятидневный период охлаждения, в продолжении которого инвесторы смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении структурных облигаций и потребовать возврата внесённых денежных средств. При этом законодатели исключили для расписок право на досрочное погашение, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.

По оценкам авторов законопроекта, в настоящее время объём находящихся в обращении на мировом финансовом рынке структурных продуктов составляет около 2 трлн долларов, ежегодный объём продаж — около 500 млрд долларов. При этом более 70% всех выпущенных структурных продуктов приходится на продукты с частичной защитой капитала. Глубина отечественного рынка таких финансовых продуктов превышает 100 млрд рублей в год.