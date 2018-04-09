Ещё
За структурными облигациями в Россию придут инвестиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За структурными облигациями в Россию придут инвестиции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Новый вид эмиссионных ценных бумаг — структурные облигации — позволит отечественному бизнесу привлечь дополнительные инвестиции. Соответствующие поправки были одобрены Комитетом Совета Федерации по бюджету и финрынкам в понедельник.
Ранее законопроект, внесённый в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета нижней палаты по финрынку Анатолием Аксаковым, был принят в третьем чтении 29 марта.
Поясняя суть законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв отметил, что структурные облигации предусматривают выплату владельцу номинальной стоимости или её части в зависимости от наступления или ненаступления определённых обстоятельств.
«Эти ценные бумаги привязаны к определённым обстоятельствам. Например, к котировкам акций, сырьевым индексам, иностранной валюте. Особенностью структурных облигаций является то, что эмитент может предложить владельцам бумаг повышенный доход», — уточнил сенатор.
Парламентарий также добавил, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует норма, допускающая выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих возврата их владельцам полной стоимости.
Поэтому участники рынка для выпуска подобных инструментов вынуждены привлекать иностранные юрлица. Однако введение антироссийских санкций ограничило возможности российских игроков и стало причиной потери части доходности.
Выпускать структурные расписки смогут кредитные организации, брокеры и дилеры, а также специализированные общества структурных продуктов. Приобретать их смогут только квалифицированные инвесторы. Однако Центробанк будет вправе в своих нормативах устанавливать условия, при которых бумаги будут предлагаться неограниченному кругу лиц.
Для них законодатели предлагают предусмотреть так называемый десятидневный период охлаждения, в продолжении которого инвесторы смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении структурных облигаций и потребовать возврата внесённых денежных средств. При этом законодатели исключили для расписок право на досрочное погашение, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.
По оценкам авторов законопроекта, в настоящее время объём находящихся в обращении на мировом финансовом рынке структурных продуктов составляет около 2 трлн долларов, ежегодный объём продаж — около 500 млрд долларов. При этом более 70% всех выпущенных структурных продуктов приходится на продукты с частичной защитой капитала. Глубина отечественного рынка таких финансовых продуктов превышает 100 млрд рублей в год.
Парламентская газета: последние новости
«Русал» вырабатывает иммунитет к американским санкциям, считает экономист Обращение криптовалют в России протестируют «регулятивные песочницы» Швыткин: военная помощь Прибалтике со стороны США приведет к напряжённости у границ России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России699
Акции Сбербанка рухнули107
Курс доллара преодолел новый рубеж275
Путин наградил американского генерала60
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение