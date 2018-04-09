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Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
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Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире 

Москва24 29 минут назад
Фото: Москва24
Оператор мобильной связи Tele2 показал высокий уровень вовлеченности сотрудников по итогам 2017 года. Согласно исследованию компании Korn Ferry Hay Group (KFHG), индекс вовлеченности составил 80%, что на 11 пунктов выше среднероссийского показателя и на семь пунктов лучше уровня мировых компаний.
Оператор объяснил, что высокие показатели компании напрямую зависят от вовлеченности персонала: готовности сотрудников выполнять работу лучше и чувствовать личную ответственность за результат. Tele2 системно реализует комплекс мероприятий по повышению индекса вовлеченности и его поддержке в период важных преобразований, например, при внедрении новой бизнес-модели и организационной структуры.
По словам директора по работе с персоналом Tele2 Елены Ивановой, связь индекса вовлеченности и успешности компании уже десятки лет является догмой в мире бизнес-лидеров. В компаниях с высоким уровнем вовлеченности текучесть персонала на 40% ниже, сотрудники на 10% чаще превышают ожидания, а 5-летний рост выручки в 2,5 раза выше, чем в компаниях с низким аналогичным показателем.
"Исторически Tele2 в России имела развитую корпоративную культуру, но именно наша прицельная работа над вовлеченностью сотрудников дала потрясающие результаты. По ее уровню мы значительно опережаем не только среднероссийские цифры, но и результаты финансово успешных мировых компаний. Это говорит о регулярной, целенаправленной и качественной работе с влияющими на нее факторами. Прежде всего, о грамотном сочетании инструментов внутренней и внешней мотивации", — рассказала директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова.
За два года индекс вовлеченности Tele2 увеличился с 73% до 80%. Такой уровень на 11 пунктов превышает средний результат по России и на 7 пунктов — показатель мировых компаний, в том числе из телеком-отрасли. Если в 2015 году на вопросы исследования ответили 89% сотрудников Tele2, то в 2017 году этот показатель достиг 94%. Это указывает на полноту и достоверность полученных результатов, так как в наиболее финансово успешных компаниях он равен 82%. При этом рекомендовать компанию как работодателя готовы 88% сотрудников — по данному показателю оператор опережает даже самые успешные компании.
Чтобы повысить уровень вовлеченности, компания усилила внутренние коммуникации, а также сосредоточилась на карьерном и профессиональном развитии сотрудников. Важными направлениями работы стали активное продвижение корпоративных ценностей с помощью игровых и digital-проектов, создание условий для эффективности персонала и запуск образовательных программ.
"Наши исследования показывают, что средний уровень вовлеченности в России постепенно растет — всего за пять лет он увеличился на 6%. Это свидетельствует о том, что все больше компаний планомерно работают с этим фактором, и конкуренция между работодателями усиливается. Подход Tele2 к вовлеченности отражает самые современные тенденции. Неудивительно, что результаты компании год от года растут и сейчас превышают наши бенчмарки по наиболее успешным мировым компаниям", — сообщила руководитель направления по работе с вовлеченностью Korn Ferry Hay Group Алина Гогунова.
Сотрудничество с KFHG по исследованиям в области вовлеченности Tele2 начала в 2015 году. Участие в опросе позволило сотрудникам оценить корпоративные изменения, а новым специалистам — поделиться первыми впечатлениями от оператора.
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