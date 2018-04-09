Черный понедельник: санкции обвалили рубль

Российские фондовые рынки в понедельник рухнули более чем на 10%. Вслед за акциями «Русала» в минус ушли многие компании, напрямую не пострадавшие от новых ограничений. Валютный курс на бирже пробил 60 рублей за доллар. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и предупреждают, что при реализации экстренных мер поддержки подсанкционным компаниям курс доллара может достичь 80 рублей, а российские рынки вернутся в состояние лихорадки конца 2014 года.

В «красную зону» ушли и сами индексы Мосбиржи и РТС. На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта, индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта. Понижающий тренд был продолжен и, по данным на 15:00 мск, индекс РСТ составлял 1104 (минус 10,65%), Мосбиржи — 2103 (минус 7,77%).

Падение акций российских компаний идёт с утра по нарастающей, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич . По мере осознания всей тяжести санкций и вероятного их развития, обвал расширяется, отмечает он.

К 15:00 мск акции «Русала» бумаги подешевели на 31,78%, до 19 руб. Ранним утром компания опубликовала релиз на Гонконгской бирже, в котором предупредила инвесторов, что санкции США в отношении компании могут привезти к ее техническому дефолту. Эти новости ускорили и без того стремительное падение бумаг «Русала» в Гонконге — к моменту закрытия азиатской биржи котировки российского алюминиевого холдинга подешевели более чем на 50%. После открытия Московская биржа ввела дискретный аукцион по акциям «Русала», позже торги возобновились, впрочем падение бумаг тоже.

Вместе с тем дешевеют и акции ВТБ (глава банка Андрей Костин оказался в числе физических лиц, в отношении которых были введены персональные санкции) — на 7,85% к 15:00 мск, снижаются бумаги «Норильского никеля» — на 14,28% к 13.00 мск, «Алросы» — на 9,37%, Сбербанка — на 13,34%, «Роснефти» — на 11,45%, «Газпрома» — на 7,8%, «Лукойла» — на 4,93%.

Продажи бумаг преобладают даже в тех компаниях, которые не имеют к списку никакого отношения, обращает внимание старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич . Скорее всего, это связано с пересмотром иностранных инвесторов к российским активам.

«Фактически, мы сейчас находимся на неком распутье. Если в ближайшие дни индекс Мосбиржи закрепится ниже 2000-2200 пунктов, то мы увидим углубление коррекции на рынке, если же быкам удастся перехватить и удержать уровень, то я ожидаю отскока рынка и некую попытку восстановления», — отмечает аналитик.

За биржами последовал рубль.

Национальную валюту от падения не спасла даже дорожающая нефть. Баррель марки Brent активно отыгрывает пятничное падение и по состоянию на 14:00 мск поднялся уже выше отметки $67,4. Рубль при этом демонстрирует прямо противоположную динамику: согласно официальным курсам Центробанка на 10 апреля, евро к рублю вырос на 1,17 руб., до 71,88 руб.. Курс доллара вырос на 73,82 коп., до 58,57 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 93,6 коп., составив 64,56 руб.

Основной удар по рублю и рублевым активам, безусловно, стала публикация новых санкционных списков OFAC, в которых в числе прочих фигурирует «Русал» и аффилированные с ним компании, в частности En+ . Именно «Русал», просевший еще до открытия торгов в России почти на 41% ожидаемо повел российский рынок вниз, позволив индексу РТС уже к полудню потерять 11%, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

На торгах 9 апреля курс евро впервые с 3 августа 2017 года превысил отметку в 72 рубля. Биржевой курс доллара ушел выше отметки в 59 рублей.

По данным на 15:20 мск, биржевые курсы валют на Мосбирже составляли: 60,10 рублей за доллар и 73,94 рублей за евро.

Эксперты сходятся во мнении, что в самой ближайшей перспективе ослабление российской валюты может продолжиться.

«Помимо санкций мы также имеем дело со значительным ухудшением внешнего фона для всех рынков: растет угроза расширения торговых войн, падают цены на сырье. Так что даже если в области санкций и геополитики дальнейшего ухудшения ситуации не будет, российский рынок и рубль могут оказаться под давлением из-за других факторов», — отмечает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

Антонов, в свою очередь, не исключает, что рубль продолжит движение вниз как минимум до середины недели и вполне сможет опуститься к отметке 75-75,5 по отношению к евро и 61-62 к доллару. Впрочем, с учетом того, что с начала года рубль торгуется существенно ниже справедливого курса вследствие активного участия Минфина и ЦБ, эти потери можно легко нивелировать путем снижения объемов предложения ликвидности, добавляет эксперт.

Крылов также ожидает, что рубль снизится к доллару по меньшей мере до отметки 60, однако предупреждает, что если в ближайшее время правительство решит оказать чрезвычайную помощь «Русалу» и создаст ситуацию, аналогичную декабрю 2014 года, то курс национальной валюты вполне может уйти за 80 рублей за доллар.

Мы действительно можем вновь вернуться в 2014-й год с его дикими скачками курсов, если нефть и общий макроэкономический фон не окажут поддержку экономике, отмечает Купцикевич. Хотя сейчас внешнеэкономическая ситуация более оптимистична, а мировая экономика более устойчива.

При этом эксперты подчеркивают, что повышенная волатильность рубля — это очень плохо для пытающейся встать на ноги российской экономики. Взлёт курсов может обратно отбросить нас в рецессию. В теории ослабление рубля помогает российским компаниям-экспортёрам, однако подавляющее большинство жителей страны за счёт этого получит повышение темпов роста инфляции, если ситуация быстро не изменится в сторону улучшения, добавляет Купцикевич.

Минэкономразвития в этом году ожидает, что экономика РФ вырастет на 2%.