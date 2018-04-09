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Тюменский предприниматель выкупил памятник культуры за 19 млн рублей
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Тюменский предприниматель выкупил памятник культуры за 19 млн рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Выставленный на аукцион памятник культурного наследия усадьба причта Знаменской церкви на улице Семакова, 1 ушел с молотка за 19 миллионов 665 тысяч рублей.
Новым владельцем дома стал тюменский предприниматель Олег Мисько. Мужчина занимается строительством, общественным питанием и торговлей.
— Торги начались с цены в 10 миллионов 630 тысяч 135 рублей, один шаг аукциона был равен 531 тысяче 500 рублей, — сообщается на сайте Фонда имущества Тюменской области.
Новый собственник памятника должен будет привести дом в нормативное состояние и следить за его сохранностью. Согласно документам Фонда имущества Тюменской области работы обойдутся в 74 миллиона рублей.
Фото twitter.com.
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