Тюменский предприниматель выкупил памятник культуры за 19 млн рублей

Выставленный на аукцион памятник культурного наследия усадьба причта Знаменской церкви на улице Семакова, 1 ушел с молотка за 19 миллионов 665 тысяч рублей.

Новым владельцем дома стал тюменский предприниматель Олег Мисько. Мужчина занимается строительством, общественным питанием и торговлей.

— Торги начались с цены в 10 миллионов 630 тысяч 135 рублей, один шаг аукциона был равен 531 тысяче 500 рублей, — сообщается на сайте Фонда имущества Тюменской области.

Новый собственник памятника должен будет привести дом в нормативное состояние и следить за его сохранностью. Согласно документам Фонда имущества Тюменской области работы обойдутся в 74 миллиона рублей.

Фото twitter.com.