Ум и отвага. Как войти в список Forbes, бросив вызов бывшему работодателю

Одна из бывших сотрудниц Cisco решила составить конкуренцию технологическому гиганту. И это у нее получилось: попутно она стала миллиардером.

Десять лет назад звездный топ-менеджер Cisco Джайшри Уллаль ушла к безымянному конкуренту, Arista Networks, и стала понемногу переманивать крупных клиентов вроде Microsoft и Facebook. Она продолжила постепенно наращивать долю рынка и сейчас возглавляет быстро растущую компанию в сфере облачных технологий, чей капитал взлетел до $19 млрд с $2,75 млрд на момент выхода компании на биржу в 2014 году.

В результате ее состояние достигает примерно $1,3 млрд благодаря доле в Arista, чьи акции за последний год выросли более чем на 130%. Сейчас она входит в число 72 женщин-миллиардеров, самостоятельно заработавших свои состояния, и владеет 5% акций в компании, часть которой предназначена для ее двоих детей, племянницы и племянника.

56-летняя Уллаль выросла в Индии и приехала в США , когда ее отец, врач по профессии, нашел новую работу. Она получила степень бакалавра по электротехнике в Университете Сан-Франциско и степень магистра по инженерному менеджменту в Университете Санта-Клара. В 1993 году Уллаль оказалась в Cisco, когда фирма приобрела телекоммуникационную компанию, где она работала. Женщина быстро продвигалась по карьерной лестнице и в конце концов стала главой подразделения Cisco по коммутации. Это подразделение называли дойной коровой, потому что оно приносило треть выручки компании, помогая корпорациям объединять их компьютеры, принтеры и серверы в единую сеть.

В 2008 году Уллаль покинула Cisco и стала президентом и CEO Arista Networks. Она помогла превратить крохотный стартап в мощную компанию в области компьютерных сетей, чья выручка в 2017 году выросла на 45% и достигла $1,6 млрд Его крупнейший клиент — Microsoft, на который приходится 16% продаж компании за последний год.

Уллаль говорит о том, что опасно расслабляться, вкусив успех. В ноябре она написала пост о том, как основателей стартапов считают победителями из-за их богатства, но они могут легко «лишиться всего, не сумев оправдать завышенные ожидания». Через своего представителя Уллаль отказалась дать интервью.

Помимо Уллаль миллиардерами стали и двое сооснователей Arista Network Дэйвид Черитон и Андреас фон Бехтольшайм. Они разбогатели, инвестировав в Google на начальных стадиях, и сейчас их состояния равняются соответственно $6,3 млрд и $6,8 млрд Хотя Черитон покинул Arista, ему по-прежнему принадлежит почти 10% компании через семейный траст. Бехтольшайм остается директором по развитию и владеет 20% компании. Третий сооснователь, Кен Дуда, сейчас работает техническим директором, но владеет менее чем 5%.

Взлет Arista был омрачен неприятным судебным процессом с Cisco. В 2014 году тогдашний CEO Джон Чемберс подал редкий иск, утверждая, что Arista украла его патенты и что Cisco принимает меры по защите своих инноваций. Битва продолжается по сей день. «С самого начала нашей целью было предотвратить продолжающееся, намеренное и масштабное нарушение наших интеллектуальных прав со стороны Arista», — сообщил в электронном письме представитель Cisco Роберт Блюм.

Arista дала отпор и сказала, что Cisco преследует их только потому, что ощущает угрозу и не выдерживает честного соревнования. Arista утверждает, что многие из требований Cisco относятся к стандартным опциям и что она искажает факты, пытаясь создать образ жертвы.

«Несмотря на громкие заявления Cisco и обещания ликвидировать Arista, мы стоим на своем», — сообщила компания в недавнем официальном заявлении, в котором инвесторов информировали о ходе судебного разбирательства.

Противостояние компаний на чрезвычайно конкурентном рынке Ethernet-коммутации продолжается. Согласно данным International Data Corporation, за последние пять лет рыночная доля Arista выросла с нуля до 5,6%, в то время как доля Cisco сократилась с 62,5% до 53% за тот же период.

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