В Севастополе продолжается акция «Дети России — 2018»

Акция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также выявление фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

В этот раз сотрудники полиции в рамках акции провели профилактический урок ученикам ГБОУ СОШ №42.

Сотрудники ПДН УМВД России по г. Севастополю совместно с участковыми уполномоченными поговорили с ребятами о проблемах наркомании и преступности среди молодежи.

Встреча проходила в формате беседы, поэтому дети смогли задать интересующие и волнующие их вопросы.

Молодые люди узнали у полицейских об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и их потребление, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

В конце урока школьники поблагодарили сотрудников полиции за полезную информацию, которая в будущем поможет им не оступиться в сложных ситуациях.