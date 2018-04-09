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В Севастополе продолжается акция «Дети России — 2018»
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В Севастополе продолжается акция «Дети России — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
Акция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также выявление фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
В этот раз сотрудники полиции в рамках акции провели профилактический урок ученикам ГБОУ СОШ №42.
Сотрудники ПДН УМВД России по г. Севастополю совместно с участковыми уполномоченными поговорили с ребятами о проблемах наркомании и преступности среди молодежи.
Встреча проходила в формате беседы, поэтому дети смогли задать интересующие и волнующие их вопросы.
Молодые люди узнали у полицейских об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и их потребление, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
В конце урока школьники поблагодарили сотрудников полиции за полезную информацию, которая в будущем поможет им не оступиться в сложных ситуациях.
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