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Бумаги En+ Group рухнули более чем на 40%
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Бумаги En+ Group рухнули более чем на 40% 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) рухнули в цене на 41% после введения в отношении компании американских санкций.
По состоянию на 16.06 мск расписки En+ Group дешевели на 40,93% — до 5,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
В понедельник британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) приостановил торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) для инвесторов из США.
В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.
В понедельник сообщалось, что попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния. Наибольшее падение — у Олега Дерипаски, которому подконтрольны En+ Group, «РусАл» и «Группа ГАЗ».
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