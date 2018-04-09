Банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам бизнесу

Банк «Урал ФД» снизил минимальные процентные ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса.

На 1 процентный пункт снижены ставки по программам: «Бизнес-тендер» — до 11% годовых и «Рефинансирование» — до 11,5% годовых.

По остальным программам ставки снижены на 0,5 п. п. : «Бизнес-ипотека» и «Инвестиционное финансирование» — до 12% годовых, «Оборотное финансирование» — до 12,4% годовых, «Бизнес-авто» и «Бизнес-оборудование» — до 14% годовых и «Бизнес-доверие» — до 16% годовых.

Продуктовый виджет

По всем программам возможна отсрочка платежа. Досрочное погашение возможно без ограничений и штрафов, также в обязательном порядке требуется обеспечение в виде залога оборудования, недвижимости, транспорта или приобретаемого имущества. По всем программам предусмотрены дополнительные комиссии в размере 1% от суммы кредита за ведение и обслуживание ссудного счета.