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Банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам бизнесу
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Банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам бизнесу 

Банки.ру 47 минут назад
Банк «Урал ФД» снизил минимальные процентные ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса.
На 1 процентный пункт снижены ставки по программам: «Бизнес-тендер» — до 11% годовых и «Рефинансирование» — до 11,5% годовых.
По остальным программам ставки снижены на 0,5 п. п. : «Бизнес-ипотека» и «Инвестиционное финансирование» — до 12% годовых, «Оборотное финансирование» — до 12,4% годовых, «Бизнес-авто» и «Бизнес-оборудование» — до 14% годовых и «Бизнес-доверие» — до 16% годовых.
Продуктовый виджет
По всем программам возможна отсрочка платежа. Досрочное погашение возможно без ограничений и штрафов, также в обязательном порядке требуется обеспечение в виде залога оборудования, недвижимости, транспорта или приобретаемого имущества. По всем программам предусмотрены дополнительные комиссии в размере 1% от суммы кредита за ведение и обслуживание ссудного счета.
«Даже после снижения ставки по кредитам оказались немного выше средних по рынку, однако, банк предлагает широкий ассортимент кредитных предложений на разнообразные цели, что может заинтересовать заемщиков», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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