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Две японские криптобиржи были закрыты из-за проблем с безопасностью
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Две японские криптобиржи были закрыты из-за проблем с безопасностью 

Anti-Malware.ru 52 минуты назад
Японские криптовалютные биржи продолжают преследовать неудачи. На этот раз площадки FSHO и Eternal Link вынуждены были приостановить свою деятельность, чтобы повысить безопасность своих клиентов.
Всего Агентство финансовых услуг Японии в ходе масштабных проверок оштрафовало три биржи: Lastroots, FSHO и Eternal Link. И если у Lastroots оказалось все более-менее нормально (хотя им тоже советовали улучшить безопасность), проблема с FSHO и Eternal Link заключалась в том, что эти площадки не запрашивали у клиентов необходимую информацию, например, цель инвестиций.
Хуже того, биржи не предпринимали должных мер для борьбы с отмыванием средств. По сообщениям зарубежных источников, вскоре будут опубликованы полные результаты расследований, касающихся деятельности криптовалютных бирж.
Ранее проблемы преследовали японскую биржу Coincheck, клиенты которой пострадали от кибератаки. После инцидента с украденными у клиентов биржи Coincheck средствами Агентство финансовых услуг Японии пообещало проверить офис биржи, расположенный в Токио. Сообщается, что сотрудников агентства интересовала финансовая отчетность.
Однако у южнокорейских бирж также не все гладко — накануне в Южной Корее задержали генерального директора криптовалютного обменника Coinnest Ким Ик-хвана по обвинениям в мошенничестве. С ним задержан и исполнительный директор компании.
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