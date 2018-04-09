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По Салехарду вновь проедет «Поющий автобус»
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По Салехарду вновь проедет «Поющий автобус» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
23 апреля и 3 мая в Салехарде вновь пройдет народная акция «Арт-маршрут» «Песни весны и Победы».
По сложившейся традиции «Поющий автобус» проедет по окружной столице, чтобы объединить всех, кому дорога память о Великой Победе. Арт-маршрут начнется на одном из памятных мест нашего города — на площади Победы. Помимо открытых импровизированных площадок на улицах города, акция пройдет в школах, колледжах и детских садах, что станет творческим подарком подрастающему поколению.
Желающие могут войти в состав творческой команды и поздравить горожан с великим праздником. Акцию проводит Культурно-досуговый центр «Наследие». Дополнительную информацию можно получить по телефону: (34922) 4-71-61.
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