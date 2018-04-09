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Сотрудничество России и Ирана имеет не раскрытый потенциал, заявил Володин
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Сотрудничество России и Ирана имеет не раскрытый потенциал, заявил Володин 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Ираном имеет большой, но не раскрытый потенциал, так, в нефтегазовой сфере объем российских инвестиций в иранскую экономику может исчисляться миллиардами долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сотрудничество между Россией и Ираном имеет большой, но пока не раскрытый инвестиционный потенциал. Яркий пример этому — планы российских компаний по участию в развитии нефтегазового сектора Ирана", — заявил Володин на открытии пленарного заседания Российско-иранского делового форума в Тегеране.
По его словам, в случае реализации соответствующих проектов, по предварительным оценкам, объем российских инвестиций в иранскую экономику «может исчисляться миллиардами долларов».
Володин находится в столице Ирана с официальным визитом, в рамках которого провел встречу со своим коллегой Али Лариджани и встретится с иранским президентом Хасаном Роухани.
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