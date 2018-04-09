Торговое признание биткойна в мире растет, несмотря на падение его курса

На прошлой неделе крупнейший ритейлер электроники США компания Newegg интегрировала биткойновые платежи в работу своей платформы в Канаде , позволив миллионам потребителей в этой стране расплачиваться за покупки биткойнами. Руководитель Newegg Дэнни Ли отметил, что курс биткойна стремительно взлетел с того момента, когда в 2014 году его компания впервые включила криптовалюту в свою систему платежей. При этом значительно увеличилась покупательная способность пользователей биткойна. С мнением главы торговой компании согласен Стефан Пэир, генеральный директор платежной системы BitPay, которая обслуживает биткойновые операции Newegg. По словам топ-менеджера, спрос граждан Канады на криптовалютные активы значительно увеличился за последние несколько лет, и новый проект Newegg только усилит скорость восприятия биткойна в стране. Не так давно принимать биткойны начали также e-commerce платформа Overstock, крупнейшие мировые туроператоры Expedia, eGifter и Gyft, известный оператор спутникового телевидения Dish и другие компании. О своих планах интегрировать биткойновые платежи в работу компании в январе 2018 года заявил также председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц . По словам бизнесмена, использование нового инструмента позволит повысить эффективность взаимодействия всех подразделений его сети.

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