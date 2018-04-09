Ещё
Торговое признание биткойна в мире растет, несмотря на падение его курса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Курс доллара преодолел новый рубеж
Курс доллара преодолел новый рубеж

Торговое признание биткойна в мире растет, несмотря на падение его курса 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
На прошлой неделе крупнейший ритейлер электроники США компания Newegg интегрировала биткойновые платежи в работу своей платформы в Канаде, позволив миллионам потребителей в этой стране расплачиваться за покупки биткойнами. Руководитель Newegg Дэнни Ли отметил, что курс биткойна стремительно взлетел с того момента, когда в 2014 году его компания впервые включила криптовалюту в свою систему платежей. При этом значительно увеличилась покупательная способность пользователей биткойна. С мнением главы торговой компании согласен Стефан Пэир, генеральный директор платежной системы BitPay, которая обслуживает биткойновые операции Newegg. По словам топ-менеджера, спрос граждан Канады на криптовалютные активы значительно увеличился за последние несколько лет, и новый проект Newegg только усилит скорость восприятия биткойна в стране. Не так давно принимать биткойны начали также e-commerce платформа Overstock, крупнейшие мировые туроператоры Expedia, eGifter и Gyft, известный оператор спутникового телевидения Dish и другие компании. О своих планах интегрировать биткойновые платежи в работу компании в январе 2018 года заявил также председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц. По словам бизнесмена, использование нового инструмента позволит повысить эффективность взаимодействия всех подразделений его сети.
О том, как использовать криптовалюты в онлайн-магазине, читайте в нашем исследовании «Криптоэкономика: как наладить свою торговлю за криптовалюту».
фото: Unsplash
BitCryptoNews: последние новости
ACINQ позволит не думать об особенностях адресов биткойн-кошелька и тоннеля lighting netwok Девушка и ее криптовалюта: Ольга Бузова расскзаал о новой блокчейн-платформе Газпромбанк в тренде: финансовое учреждение готово дать доступ клиентам на рынки криптовалют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок635
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй61
Рубль рухнул377
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия236
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»240
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
Шоу-бизнес Происшествия
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение