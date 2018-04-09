«Гоголь. Вий» стал лидером российского проката по итогам выходных 

Продолжение российского мистического триллера «Гоголь. Вий» стало лидером российского проката по итогам выходных, заработав почти 225 миллионов рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал kinobusiness.com.
На втором месте оказался фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который заработал 148 миллионов рублей за выходные и 561,2 миллиона рублей за две недели проката. В то же время мультфильм «Кролик Питер» собрал за выходные 44,3 миллиона, а за три недели — 508,1 миллиона рублей.
На четвертом месте оказалась еще одна новинка кинопроката «Винчестер. Дом, который построили призраки» с Хелен Миррен, собравший 27,6 миллиона рублей. Последнее, пятое место, занял фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж-2» со сборами в 27,5 миллиона рублей за выходные и 638,8 миллиона рублей за три недели.