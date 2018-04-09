«Русал» вырабатывает иммунитет к американским санкциям, считает экономист 

У попавшей под американские санкции российской компании «Русал» достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно выйти из сложившейся ситуации. Кроме того, Правительство и Центробанк России могут поддержать бизнес, которого коснулись ограничения, заявил «Экономике сегодня» доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Ранее компания «Русал» объявила, что ограничительные меры, введённые США в отношении предприятия, могут негативно отразиться на работе и привести к техническим дефолтам. После этого заявления акции компании на Московской бирже потеряли 23% стоимости с момента начала торгов, на Гонконгской бирже — порядка 50%.
По словам Хестанова, речи о банкротстве «Русала» не идёт. По его словам, произошла банальная ситуация — компания уведомила об увеличении рисков, согласно обязательствам перед инвесторами.
«Реализуются ли эти риски во что-то существенное или нет — вообще нельзя делать предположений, так как мы имеем принципиально новый прецедент. Сложившуюся ситуацию не с чем сравнить, чтобы сделать прогноз, потому настроения держателей акций вполне объяснимы», — считает экономист.
Падение котировок также вполне объяснимо, так как осторожные инвесторы стараются избавиться от акций в ситуации повышенного риска. При условии небольшого количества покупателей это вызвало серьёзные корректировки стоимости акций «Русала».
Эксперт подчеркнул, что в заявлении компании фигурирует термин «технический дефолт», то есть у предприятия есть средства на покрытие долга, но нет возможности это сделать.
«О реальном дефолте говорить не приходится — экономическое положение «Русала» хорошее, предприятие вполне может обслуживать собственный долг, принципиально ему ничего не угрожает», — сказал Хестанов.
Он отметил, что компания окажется в непростом положении, если западные контрагенты откажутся с ней работать под влиянием санкций. При этом экономист подчеркнул, что оснований для паники нет. Единственные потери, которые несёт компании, имиджевые.
«На мой взгляд, в данный момент у «Русала» достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации. Кроме того, у Правительства и Центробарка РФ есть свои ресурсы для поддержки бизнеса, попавшего под ограничения», — считает аналитик.
По мнению Хестанова, варианты решения сложившейся проблемы существуют. Он отметил, что катастрофы не произошло, однако произошедшее с российскими компаниями нельзя игнорировать.
Экономист отметил, что аналогов сегодняшним событиям в обозримом прошлом не усматривается, и опыт нарабатывается именно сегодня. Выводы из сложившейся ситуации можно будет сделать через несколько недель. Тогда же станет понятно, как нужно реагировать, чтобы минимизировать негативные последствия.