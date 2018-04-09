Московская биржа восстановила торги акциями «Мечела»

«Торги обыкновенными акциями ПАО "Мечел", включенными в базу расчета индекса Московской биржи, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, 9 апреля 2018 года с 13:30 мск во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту», — говорится в сообщении.

Дискретный аукцион был запущен в 13:00 по московскому времени. Обыкновенные акции компании падали на 31,99% до 85,8 руб. за бумагу.