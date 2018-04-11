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24 апреля в Иркутске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
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24 апреля в Иркутске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» состоится в Иркутске 24 апреля в 15:00 в сквере им. Кирова. об этом сообщили корреспонденту «АиФ Иркутск» в отделе патриотического воспитания «Центра социальных и информационных услуг для молодежи» Иркутской области.
На открытии выступит с приветственным словом губернатор Иркутской области, представители ветеранских и молодежных городских организаций. За полчаса до начала мероприятия на сквере начнут раздавать георгиевские ленточки. Так же волонтеры из коррекционной школы-интерната №9 для глухих и слабослышащих детей, участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и студенты вузов будут раздавать ленты на остановке общественного транспорта у здания бывшего Ин. Яза, у гостиницы «Ангара», возле Художественного музея и в двух местах на улице Радищева.
Напомним, что целью акции является гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодого поколения Иркутской области высокого патриотического сознания, верности Отечеству. Она является некоммерческой, неполитической. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. Георгиевская ленточка — является символом и не является наградой. Георгиевская ленточка не может быть объектом купли-продажи, не может служить для продвижения товаров и услуг.
В 2018 году также можно поучаствовать в виртуальной акции Бессмертный полк.
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