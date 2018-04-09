Патриотическая акция «Спасибо» впервые пройдет в Котельниках накануне 9 Мая

Патриотическая акция, в ходе которой жители города, выложат из свечей слово «Спасибо», впервые пройдет в городском округе Котельники накануне празднования Дня Победы. Об этом рассказал заместитель главы администрации Андрей Булгаков.

По поручению главы Котельников Ирины Польниковой на территории городского округа мы проведем и организуем различные мероприятия, приуроченные к празднованию 9 Мая. Данному вопросу уделяется особое внимание. В частности, впервые в городе состоится акция, в ходе которой ее участники выложат слово «Спасибо» из зажженных свечей, а также почтут минутой молчания память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны

— Андрей Булгаков.

Он также добавил, что на данный момент определяются места проведения акции. Рассматривается несколько вариантов. В их числе площадь у мемориала «Журавли», возведенного в память о погибших жителях в 1941–1945 годах в микрорайоне Белая Дача, а также в Силикате у памятника «Танк

»Мать-Родина». Ожидается, что в мероприятии примут участие руководство городского округа, представители различных организаций и учреждений, молодежь и учащиеся школ города, жители.

Всего в рамках празднования 9 Мая в городском округе Котельники состоится чествование ветеранов, пройдут торжественные митинги, акция «Бессмертный полк» и другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.