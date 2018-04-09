Ещё
Патриотическая акция «Спасибо» впервые пройдет в Котельниках накануне 9 Мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Курс доллара преодолел новый рубеж
Курс доллара преодолел новый рубеж

Патриотическая акция «Спасибо» впервые пройдет в Котельниках накануне 9 Мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Патриотическая акция, в ходе которой жители города, выложат из свечей слово «Спасибо», впервые пройдет в городском округе Котельники накануне празднования Дня Победы. Об этом рассказал заместитель главы администрации Андрей Булгаков.
По поручению главы Котельников Ирины Польниковой на территории городского округа мы проведем и организуем различные мероприятия, приуроченные к празднованию 9 Мая. Данному вопросу уделяется особое внимание. В частности, впервые в городе состоится акция, в ходе которой ее участники выложат слово «Спасибо» из зажженных свечей, а также почтут минутой молчания память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны
— Андрей Булгаков.
Он также добавил, что на данный момент определяются места проведения акции. Рассматривается несколько вариантов. В их числе площадь у мемориала «Журавли», возведенного в память о погибших жителях в 1941–1945 годах в микрорайоне Белая Дача, а также в Силикате у памятника «Танк
»Мать-Родина». Ожидается, что в мероприятии примут участие руководство городского округа, представители различных организаций и учреждений, молодежь и учащиеся школ города, жители.
Всего в рамках празднования 9 Мая в городском округе Котельники состоится чествование ветеранов, пройдут торжественные митинги, акция «Бессмертный полк» и другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
360tv.ru: последние новости
Интерес компании Рокфеллеров к Bitcoin увеличил стоимость популярной криптовалюты Московская биржа получила штраф за нарушение законов об инсайдерской информации Кабмин выделил более 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок641
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй63
Рубль рухнул376
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия236
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»241
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
Шоу-бизнес Происшествия
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение