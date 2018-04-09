Ещё
Акции Сбербанка падают на 12%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции Сбербанка падают на 12%, ВТБ — на 11% 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: РИА Новости
9 апреля по состоянию на 13:07 по московскому времени обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 13,15% и составляют 223 руб. за бумагу.
Обыкновенные акции ВТБ снижаются на 10,69% — до 0,04948 руб. за бумагу.
Rambler News Service: последние новости
Биржевой курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016 года Биржевые курсы доллара и евро растут более чем на 1% к рублю Московская биржа приостановила торги акциями «Мечела»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул326
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»173
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй101
Санкции обрушили российский рынок113
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия204
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение