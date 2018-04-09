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Акции Сбербанка падают на 12%
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Акции Сбербанка падают на 12%, ВТБ — на 11%
Rambler News Service
47 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
9 апреля по состоянию на 13:07 по московскому времени обыкновенные акции
Сбербанка
снижаются на 13,15% и составляют 223 руб. за бумагу.
Обыкновенные акции
ВТБ
снижаются на 10,69% — до 0,04948 руб. за бумагу.
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