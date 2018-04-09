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Московская биржа приостановила торги акциями «Мечела»
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Московская биржа приостановила торги акциями «Мечела» 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московская биржа ввела дискретный аукцион по обыкновенным акциям «Мечела», сообщает торговая площадка.
«В связи со снижением текущей цены обыкновенных акций ПАО "Мечел", включенных в базу расчета индекса Московской биржи, допущенных к торгам на фондовом рынке Московской биржи, более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке Московской биржи 9 апреля 2018 года c 13:00 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона», — говорится в сообщении.
Обыкновенные акции компании упали на 31,99% и составили 85,8 руб. за бумагу.
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