Эксперт прокомментировал рост курса евро

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с НСН прокомментировал рост курса евро.

Как отметил эксперт, в настоящее время евро может иметь некоторую тенденцию к росту по отношению к доллару и рублю, и это обусловлено заявлениями, которые делает ЦБ , руководители центральных банков еврозоны.

По словам Катасонова, завершается период так называемых количественных смягчений, сверхлиберальной валютной политики.

«Есть подозрение, что процентная ставка всё-таки оторвётся от нулевого плинтуса, то есть будет иметь положительное значение. А это, безусловно, влияет на курс в сторону повышения этой коллективной валюты евро», — добавил он.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с августа 2016 года.