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Эксперт прокомментировал рост курса евро
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Эксперт прокомментировал рост курса евро 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с НСН прокомментировал рост курса евро.
Как отметил эксперт, в настоящее время евро может иметь некоторую тенденцию к росту по отношению к доллару и рублю, и это обусловлено заявлениями, которые делает ЦБ, руководители центральных банков еврозоны.
По словам Катасонова, завершается период так называемых количественных смягчений, сверхлиберальной валютной политики.
«Есть подозрение, что процентная ставка всё-таки оторвётся от нулевого плинтуса, то есть будет иметь положительное значение. А это, безусловно, влияет на курс в сторону повышения этой коллективной валюты евро», — добавил он.
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с августа 2016 года.
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал в беседе с RT рост курсов доллара и евро в ходе торгов.
RT на русском: последние новости
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