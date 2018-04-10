Черный понедельник. Россия доигралась

В пятницу вечером США объявили новый пакет санкций. Довольно умеренный, надо сказать: под удар попали 7 олигархов (в том числе Дерипаска и Вексельберг), 12 компаний, 17 госчиновников. «Искандеры» привычно гыгыкнули, а Володин пообещал поддержать попавшие под санкции компании.

И вот наступил понедельник, больше похожий на утро стрелецкой казни: индекс РТС рухнул на 11,42%, курс доллара пробил психологически значимую отметку 60 рублей за доллар, евро — 74,2 рубля за 1 евро, Русал с пятницы подешевел на 40% и сейчас находится в преддефолтном состоянии.

При этом в торговой войне между США и Китаем — затишье, нефть даже чуть-чуть подросла, на торгах в Европе и Азии все хорошо, никакая значимая макростатистика не выходила. Проблемы только у нас.

Всего за один день российский фондовый рынок потерял около 50 миллиардов долларов, а каждый из нас, покупающих импортные товары, стал на 4% беднее.

В прошлый раз, когда на курс рубля давила падающая нефть, нас спас ОПЕК , проявивший невероятную и совершенно несвойственную для него волю и сокративший добычу нефти. Сейчас с ОПЕК все хорошо, с нефтью все хорошо, плохо только с нами и никто не придет к нам на помощь.

Мы годами гробили свою репутацию, откровенно издевались над «тупыми пиндосами» и нам все сходило с рук — и Крым , и «Боинг», и «ЛНР/ДНР». МИД хамил и юродствовал, Минобороны выдавало скриншоты из компьютерных игр за «неопровержимые доказательства» и четыре раза подряд отчитывалось о победе над ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.), Путин театрально разводил руками и показывал мультики с ракетами, падающими на США.

А потом терпение Запада закончилось. С момента покушения на Скрипалей любое действие толкуется не в пользу России. Умер бывший советский шпион? Виноваты русские. Куда-то влезли хакеры? Виноваты русские. Асад травит сирийцев химическим оружием? Виноваты русские. Где-то поднимают головы сепаратисты? Виноваты русские. Всплыла партия оружия? Виноваты русские.

Никому больше не интересно, врет ли Россия в 99% случаев или только в 96,5%. Никто не собирается искать крупицы правды в потоках вранья. И это — справедливо.

Теперь нас ждут санкции за каждый чих и даже без него. И, судя по сегодняшнему «черному понедельнику», эффективность санкций может быть очень высокой. В общем, мы доигрались, с чем я нас всех и поздравляю.