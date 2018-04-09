Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи увеличился на 0,51 процента

Токио, 9 апреля / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи увеличился на 0,51 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 21678,26 пункта, что на 110,74 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, поднялся на 6,58 пункта или 0,38 проц., составив 1725,88 пункта. —0—