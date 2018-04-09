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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи увеличился на 0,51 процента
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи увеличился на 0,51 процента 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Токио, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи увеличился на 0,51 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 21678,26 пункта, что на 110,74 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, поднялся на 6,58 пункта или 0,38 проц., составив 1725,88 пункта. —0—
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