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Красноярцы стали оставлять больше денег в торговых сетях
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Красноярцы стали оставлять больше денег в торговых сетях 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Оборот розничных торговых сетей увеличился, сообщили в Красноярскстате.
В 2017 году оборот розничной торговли в регионе составил 138,7 млрд рублей, это 27,1% от розничной торговли в крае. В то время как годом раньше эта цифра составляла 25%.
В целом в прошедшем году по сравнению с 2016 годом оборот торговых сетей увеличился на 7,2%, а в целом всех торгующих организаций — на 0,7%.
Подводя итоги, можно сказать, что жители Красноярского края стали больше покупать в торговых сетях, уходя в них из маленьких магазинов и павильонов.
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