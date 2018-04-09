Красноярцы стали оставлять больше денег в торговых сетях

Оборот розничных торговых сетей увеличился, сообщили в Красноярскстате.

В 2017 году оборот розничной торговли в регионе составил 138,7 млрд рублей, это 27,1% от розничной торговли в крае. В то время как годом раньше эта цифра составляла 25%.

В целом в прошедшем году по сравнению с 2016 годом оборот торговых сетей увеличился на 7,2%, а в целом всех торгующих организаций — на 0,7%.