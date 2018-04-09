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На Лондонской бирже приостановлены торги бумагами En+
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На Лондонской бирже приостановлены торги ценными бумагами En+ 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Управление по финансовому контролю и регулированию Великобритании (FCA) приостановило торги глобальными депозитарными расписками компании En+, сообщается на сайте Лондонской биржи. Когда возобновятся торги, не сообщается.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Санкции были введены, в частности, в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и компании En+ Group.
Вслед за этим стоимость бумаг En+ на Лондонской бирже снизилась почти на 20%. 9 апреля на открытии торгов Московской биржи глобальные депозитарные расписки снизились на 20,31%.
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Биржевые курсы доллара и евро растут более чем на 1% к рублю Биржевой курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016 года ЦБ повысил официальный курс доллара до 58,57 руб., евро — до 71,88 руб.
 Ещё 10 источников 
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