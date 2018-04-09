На Лондонской бирже приостановлены торги бумагами En+

Управление по финансовому контролю и регулированию Великобритании (FCA) приостановило торги глобальными депозитарными расписками компании En+, сообщается на сайте Лондонской биржи. Когда возобновятся торги, не сообщается.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Санкции были введены, в частности, в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и компании En+ Group.
Вслед за этим стоимость бумаг En+ на Лондонской бирже снизилась почти на 20%. 9 апреля на открытии торгов Московской биржи глобальные депозитарные расписки снизились на 20,31%.