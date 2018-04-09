Monex планирует купить платформу Coincheck, что повлияет на рынки США и Японии

Investing.com — Японская брокерская компания Monex Group заинтересована в приобретении оператора криптовалютной биржи Coincheck, что будет иметь последствия как для рынка Японии , так и США

На данный момент в Японии функционируют 32 криптовалютные биржи, и рынок переполнен.

Традиционным финансовым компаниям может быть легче приобрести существующего игрока, чем ждать, пока регуляторы утвердят заявку на их собственную платформу.

Еще одна компания финансовых услуг, SBI Holdings, получила разрешение на запуск биржи в прошлом году, но отложила процедуру до тех пор, пока не решит проблемы безопасности.

Monex также владеет американской брокерской фирмой TradeStation, которая начала предлагать торги фьючерсами на биткоин в этом году. TradeStation также предоставляет рыночные данные в режиме реального времени по биткоину и нескольким другим цифровым валютам.

В будущем Monex может использовать свой опыт в Японии для запуска торговли на базе TradeStation, чтобы конкурировать с инвестиционным приложением Robinhood, которое недавно начало торги биткоином и эфиром в пяти штатах.