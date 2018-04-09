ICObazzar объявили о создании рекламной сети для ICO проектов 

Проект по сопровождению ICO, объявил, о том что его платформа поможет привлечь потенциальных инвесторов в условиях запрета на рекламу таких проектов крупнейшими компаниями Силиконовой долины. Напомним, о блокировании рекламы, связанной с блокчейном и криптовалютами, уже заявили такие игроки рынка, как Facebook, Google и Twitter. В ICObazaar, выступившей автором инициативы, говорят, что запрет на рекламу блокчейна препятствует развитию существующих проектов именно в то время, когда рынок начал набирать наибольшие обороты, лишая их возможности продвигать свои услуги для массовых потребителей. Разработчики уверены, что их платформа поможет криптовалютным компаниям заявить о себе широкой публике. Потенциальные инвесторы, работающие с площадкой, будут получать о проектах только точную и достоверную информацию благодаря прямой связи платформы с участниками ICO. Кроме того, инициатива ICObazaar — это нишевый проект, специализирующийся исключительно на ICO, что существенно сокращает риски сторон. Согласно официальным данным, за все время своей работы ICObazaar взял на себя обязательства на сумму более чем $1,7 млрд, при этом участниками платформы за последний месяц стали примерно 90 проектов.
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