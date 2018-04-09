Весенний марафон: вторичный рынок отыгрывает свои позиции у новостроек

МОСКВА , 9 апр — РИА Недвижимость. Рынок недвижимости столицы активизировался в первом квартале года, более того, «вторичка» впервые за последние 5 лет начала отыгрывать свои позиции у рынка новостроек, там активно продаются даже «трешки» — самая уязвимая категория жилья. Об этих и других тенденциях сайту «РИА Недвижимость» рассказали участники рынка.

Девелоперский «позитив»

По итогам первого квартала на рынке новостроек в старых границах Москвы наблюдалось усиление девелоперской активности, отмечают участники рынка. «В целом можно сказать, что весной на первичном рынке всегда происходит оживление. Застройщики стараются вывести проекты в продажу, чтобы успеть реализовать какое-то количество квадратных метров перед летним сезоном. Однако мы ожидаем еще более активного пополнения рынка новыми проектами, в связи со вступлением в силу новых законодательных изменений с 1 июля», — говорит управляющий партнер «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик

По оценкам Толстик, рынок новостроек Москвы в первом квартале пополнился 12 новыми проектами и 26 новыми корпусами в уже реализуемых проектах. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы в первом квартале выросла на 2% и составила 202,2 тысячи рублей.

При этом в разных сегментах жилья динамика была разнонаправленной. Так, в проектах эконом-класса средняя цена снизилась на 0,2% (до 112 тысяч рублей), в комфорт-классе снижение составило 1,1% (до 154,9 тысячи рублей), в бизнес-классе отмечалась положительная динамика, цена выросла на 1,2% и составила 248,8 тысячи рублей, приводят данные в "Миэле"

В новой Москве средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в первом квартале выросла на 1% и составила 99,2 тысячи рублей. В эконом-классе отмечалось снижение средней стоимости на 3% до 85,3 тысячи рублей за квадратный метр, в комфорт-классе цены наоборот выросли в пределах 4% до 101 тысячи рублей за квадратный метр, в бизнес-классе цены снизились на 0,5% до127 тысяч рублей.

Вместе с тем кроме девелоперов к весне оживились и покупатели. «В сегменте новостроек количество обращений в компанию в марте увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим месяцем. А количество сделок в жилых комплексах выросло на 30% по отношению к февралю», — отмечает ведущий менеджер департамента вторичного жилья агентства недвижимости «Азбука Жилья» Александр Лунин.

Любопытную тенденцию отмечает также управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая : в начале 2018 года на первичном рынке новой Москвы наблюдался рост спроса со стороны многодетных семей, которые интересуются ипотечным кредитованием под 6% годовых.

"Средняя стоимость трехкомнатного лота в массовом сегменте «старой» Москвы — 12,7 миллиона рублей, в новой Москве — 8,6 миллиона рублей. Именно за счет ценовой разницы на рынок Новой Москвы подтянулись новые клиенты, что и стало главной тенденцией начала года", — говорит она.

На все готовое

В начале 2018 года в сегменте новостроек в Москве значительно увеличилась популярность жилья с отделкой. Причем предпочтения отдавались максимально нейтральным по цветовой гамме дизайн-проектам, отмечает Литинецкая.

В 2015-2016 годах востребованность ремонта от застройщика была связана с более низкой стоимостью работ — примерно на 30% ниже, чем при самостоятельной отделке. «Сегодня продукт „под ключ“ выбирают клиенты, экономящие не столько деньги, сколько свое время. В итоге наибольший рост спроса на жилье с ремонтом мы фиксировали именно в новостройках бизнес-класса, где традиционно покупатели предпочитали самостоятельный ремонт по индивидуальному проекту», — отмечает Литинецкая.

Также в последнее время можно наблюдать смещение покупательской активности в пользу готовых объектов. По словам собеседницы агентства, на рынке появились клиенты, которые принципиально рассматривают к покупке либо уже сданное жилье, либо новостройки в высокой стадии готовности, опасаясь возможных проблем со стройкой.

На конец первого квартала объем предложения в готовых проектах Москвы составляет порядка 26% от общего объема экспозиции, оценил генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев

При этом 7% готового жилья приходится на одного крупнейшего городского застройщика КП УГС, реализующегося через систему электронных торгов, ссылается он на данные аналитиков компании «Мосреалстрой».

"Вторичка" не отставала

На вторичном рынке в первом квартале также наблюдалось оживление.

По данным компании «Азбука Жилья», на «вторичке» снижается объем предложения, а также по-прежнему сохраняется сильный тренд на снижение цен. На текущий момент стоимость 1 квадратного метра составляет около 283 тысяч рублей.

"Среди последних интересных тенденций можно выделить уход с рынка недвижимости инвесторов, и заполнение этой ниши ипотекой. В первом случае инвестирование стало убыточным. Во втором — ипотечный продукт с точки зрения покупателя стал привлекательнее и доступнее, ставки по ипотечному кредиту снизились", — говорит Лунин. По его словам, впервые за последние 5 лет рынок вторичного жилья начинает отыгрывать свои позиции у рынка новостроек.

Показательно и то, что в марте на вторичном рынке хорошо продавались недорогие «трешки», указывает Толстик. Спрос на такие квартиры вырос, потому что цена предложения упала. Трехкомнатные квартиры — самая уязвимая категория жилья именно с точки зрения ликвидности продажи. «Как правило, сделки с такими квартирами — это альтернатива, сделка очень долгая, а по рекламной стоимости они мало кого интересовали. Продавцы это поняли и стали давать хорошие дисконты, что и вызвало интерес покупателей», — отмечает она.

Апрель и май будут месяцами всплеска продаж на рынке вторичной недвижимости, считает Лунин. С одной стороны, в это время традиционно оживает спрос, а это сигнал для продавцов. С другой стороны, это колоссальный выбор для покупателей и возможность подобрать квартиру своей мечты. «При этом есть вероятность получить максимальный дисконт, учитывая сложившуюся конкуренцию на рынке», — подчеркивает эксперт.