Ещё
В Москве выставили на торги 92,2% акций АО «Автокомбинат №5»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве выставили на торги 92,2% акций АО «Автокомбинат №5» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пакет акций АО «Автокомбинат №5» в размере 92,2% выставили на аукцион в Москве по стартовой цене почти в 450 миллионов рублей, торги пройдут 23 мая, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«92,2% от общего количества акций АО «Автокомбинат №5» выставлены на продажу через Единую торговую площадку города Москвы. Актив находится в собственности акционерного общества «Развитие активов». Начальная цена акций составляет 449,6 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 17 мая. Торги пройдут 23 мая 2018 года», — отмечается в сообщении.
Основной актив АО «Автокомбинат №5» — пять зданий общей площадью более 27 тысяч квадратных метров, расположенных в районе Соколиная гора на Золотой улице, 11. Около 14 тысяч квадратных метров имущества акционерного общества сдаются в аренду на договорной основе.
Общая площадь земельного участка, на котором располагаются объекты недвижимого имущества, составляет 1,2 гектара. Автокомбинат №5 пользуется данным земельным участком на праве долгосрочной аренды. Также акционерное общество арендует земельный участок, на котором располагается открытая гостевая автостоянка площадью 1,2 тысячи квадратных метров.
Главное направление работы акционерного общества — сдача недвижимости внаем. Также автокомбинат №5 сдает в аренду парковочные места, предоставляет услуги грузоперевозок, владеет небольшим таксопарком.
Комплекс зданий соседствует с автосервисными комплексами и торговыми центрами. В зданиях АО «Автокомбинат №5» площади арендуют организации сферы услуг, автомастреские, центры мобильной связи, предприятия общепита.
Здания предприятия расположены в шаговой доступности от метро «Электрозаводская», а развитая инфраструктура района делает арендные площади на Золотой улице весьма привлекательными для бизнеса. Будущий покупатель мажоритарного пакета акций АО «Автокомбинат №5» становится, по сути, крупным игроком арендного бизнеса, заключается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Курс доллара впервые с декабря 2017 года превысил 59 рублей Московская биржа заплатит штраф за нарушение законов об инсайдерской информации Выходцы из Южной Кореи стали чаще интересоваться арендой элитных квартир в Москве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул271
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй89
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»144
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия175
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина45
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение