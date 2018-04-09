В Москве выставили на торги 92,2% акций АО «Автокомбинат №5»

Пакет акций АО «Автокомбинат №5» в размере 92,2% выставили на аукцион в Москве по стартовой цене почти в 450 миллионов рублей, торги пройдут 23 мая, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«92,2% от общего количества акций АО «Автокомбинат №5» выставлены на продажу через Единую торговую площадку города Москвы. Актив находится в собственности акционерного общества «Развитие активов». Начальная цена акций составляет 449,6 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 17 мая. Торги пройдут 23 мая 2018 года», — отмечается в сообщении.

Основной актив АО «Автокомбинат №5» — пять зданий общей площадью более 27 тысяч квадратных метров, расположенных в районе Соколиная гора на Золотой улице, 11. Около 14 тысяч квадратных метров имущества акционерного общества сдаются в аренду на договорной основе.

Общая площадь земельного участка, на котором располагаются объекты недвижимого имущества, составляет 1,2 гектара. Автокомбинат №5 пользуется данным земельным участком на праве долгосрочной аренды. Также акционерное общество арендует земельный участок, на котором располагается открытая гостевая автостоянка площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

Главное направление работы акционерного общества — сдача недвижимости внаем. Также автокомбинат №5 сдает в аренду парковочные места, предоставляет услуги грузоперевозок, владеет небольшим таксопарком.

Комплекс зданий соседствует с автосервисными комплексами и торговыми центрами. В зданиях АО «Автокомбинат №5» площади арендуют организации сферы услуг, автомастреские, центры мобильной связи, предприятия общепита.

Здания предприятия расположены в шаговой доступности от метро «Электрозаводская», а развитая инфраструктура района делает арендные площади на Золотой улице весьма привлекательными для бизнеса. Будущий покупатель мажоритарного пакета акций АО «Автокомбинат №5» становится, по сути, крупным игроком арендного бизнеса, заключается в сообщении.