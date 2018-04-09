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«Полиэф» повысило объемы производства
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«Полиэф» повысило объемы производства 

ИнформУпак 40 минут назад
По мнению специалистов предприятия, увеличение годового объема продукции связано с повышением продуктивности работы оборудования для выпуска ПЭТ, что обеспечило рост производства полиэтилентерефталата на 150 тонн ежемесячно. Кроме того, был внедрен более эффективный график промывки установок.
«Полиэф» — единственная в РФ компания, производящая терефталевую кислоту. Также предприятие занимается выпуском полиэтилентерефталата, из которого изготавливают безопасную упаковку для пищевых продуктов. 100% акций «Полиэф» являются собственностью «СИБУР Холдинг».
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