«Полиэф» повысило объемы производства 

По мнению специалистов предприятия, увеличение годового объема продукции связано с повышением продуктивности работы оборудования для выпуска ПЭТ, что обеспечило рост производства полиэтилентерефталата на 150 тонн ежемесячно. Кроме того, был внедрен более эффективный график промывки установок.
«Полиэф» — единственная в РФ компания, производящая терефталевую кислоту. Также предприятие занимается выпуском полиэтилентерефталата, из которого изготавливают безопасную упаковку для пищевых продуктов. 100% акций «Полиэф» являются собственностью «СИБУР Холдинг».