«Полиэф» повысило объемы производства

По мнению специалистов предприятия, увеличение годового объема продукции связано с повышением продуктивности работы оборудования для выпуска ПЭТ, что обеспечило рост производства полиэтилентерефталата на 150 тонн ежемесячно. Кроме того, был внедрен более эффективный график промывки установок.