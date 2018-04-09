Что ожидает английских болельщиков на ЧМ по футболу в России?

В одном московском пабе, украшенном элементами британской футбольной атрибутики, российский болельщик местного клуба ЦСКА был рад предоставленному ему на прошлой неделе случаю успокоить английских фанатов, собирающихся поехать этим летом в Россию на Чемпионат мира по футболу. Константин, или Костя, сомневается в том, что могут произойти какие-то случаи проявления насилия, поскольку самые крутые российские хулиганы потеряли интерес к дракам с английскими болельщиками.

«Это все равно, что быть альпинистом, — сказал Костя, член одной из наиболее известных групп — их часто называют «фирма» — среди болельщиков ЦСКА, а перед этим он вспомнил о том, как российский фанаты набросились на английских фанатов в Марселе в июне 2016 года, и тогда они вели себя крайне агрессивно. «Когда ты достигаешь этой вершины, ты больше уже этого не делаешь. Поэтому английским фанатом не нужно бояться приезжать в Россию — ничего с ними не случится».

По словам Кости, он был в Марселе во время проведения ЧЕ 2016 года, но он не принимал участия в драках. Он считает, что российские фанаты всегда хотели подраться с английскими фанатами, статус которых подкреплялся популярными фильмами и книгами. Это был вопрос чести и репутации — как соревнование за титул «самого сильного хулигана в мире», сказал он.

В конечном счете, по его совам, сражения в Марселе оказались пустой победой, потому что в результате последовали жесткие действия в отношении российских хулиганов со стороны полиции перед Чемпионатом мира.

Лето 2018 года, похоже, не выглядит как наиболее благоприятный момент в глазах болельщиков всего мира, направленных в сторону России. Для многих английских фанатов разговоры о ЧМ в Москве имеют горький привкус, вызванный стычками в 2016 году, а также проявлениями расизма и ходом многочисленных международных инцидентов — от конфликта на Украине до атаки с использованием боевого отравляющего вещества в Солсбери, в которой британское правительство обвиняет Кремль.

Геополитическая напряженность и слабый фунт уже вызвали сокращение британского туристического потока в Россию. Майя Ломидзе , исполнительный директор Ассоциации туроператоров России , в беседе с корреспондентом газеты «Обсервер» (Observer) сказала, что количество британских туристов с 2014 года сокращается, в среднем, на 10% ежегодно.

В прошлом месяце произошли новые инциденты. Несколько журналистов сообщили о том, что они слышали оскорбительные выкрики, направленные в адрес некоторых черных игроков сборной Франции Усмана Дембеле (Ousmane Dembélé), Н'Голо Канте (N'Golo Kanté) и Поля Погба (Paul Pogba), а происходило это во время товарищеской игры со сборной России в Санкт-Петербурге . И ФИФА, и Россия начали расследование. Но затем внимание было привлечено к поведению английских фанатов за границей. 25 человек были арестованы в прошлом месяце после столкновений с полицией в Амстердаме перед матчем со сборной Голландии

Некоторые фанаты бросали бутылки в полицейских. Все это выглядело не очень серьезно. Однако российские журналисты, комментаторы и даже хулиганы с трудом сдерживают улыбку, когда их спрашивают о возможности серьезного насилия в июне этого года. «Я не хочу обижать французскую полицию, — сказал Дмитрий Навоша , руководитель известного веб-сайта Sports. ru, вспоминая о беспорядках в Марселе. — Однако российская полиция использует значительно больше персонала при проведении крупных спортивных мероприятий, а действуют они намного жестче».

Так, например, в России не является чем-то необычным присутствие более тысячи полицейских из подразделений по охране общественного порядка — их здесь называют «космонавтами» из-за тяжелых шлемов, — и они стоят плечом к плечу на всем пути от метро до ближайшего футбольного стадиона. Продажа алкоголя запрещается во всем районе.

Некоторые из болельщиков, беседовавших с корреспондентом газеты «Обсервер», сослались на относительно спокойно прошедшие матчи Лиги чемпионов в России прошлой осенью с участием команд « Манчестер Юнайтед » и «Ливерпуля» (Ходят слухи, что фанаты ЦСКА могут приехать на запланированный на следующую неделю матч против «Арсенала» в футболках с надписью «Новичок-тур 2018: Продолжение следует». Однако полиция, возможно, не посчитает это достаточным поводом для ареста).

«Много политических разговоров происходит перед Чемпионатом мира, — сказал Виктор Гусев , известный спортивный комментатор, который будет освещать ЧМ в июне. — Но, на мой взгляд, когда матчи, на самом деле, начнутся, все этой отойдет на задний план».

Более десяти лет прошло с того момента, когда Россия начала свою борьбу за право проведения Чемпионата мира 2018 года. В 2010 году Владимир Путин произнес редкую для себя речь по-английски, и тогда он сказал, что он «до глубины души считает за честь», что его страна была выбрана как место проведения Чемпионата мира. В то время президентом был Дмитрий Медведев , а Россия восстанавливалась после финансового кризиса 2008 года, когда цены на нефть, в среднем, находились на уровне 70 долларов за баррель. Решение о месте проведения Чемпионата мира было принято «задолго до критической фазы конфронтации с Западом», — сказал Навоша.

Быстро перемотаем вперед восемь лет, и мы видим, что многое изменилось. Отношения между Лондоном и Москвой находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Путин потерял терпение в отношении Запада. И вряд ли успешно проведенный Чемпионат мира сможет каким-то образом улучшить эту ситуацию.

В определенной мере этот турнир представляет собой пережиток немного более невинного прошлого, когда Путин, возможно, все еще верил в то, что Россия может добиться расположения Запада за счет успешного проведения престижных спортивных соревнований и в конечном итоге рассчитывать на принятие в клуб великих держав в качестве равного его члена. Очевидно, что больше его это не интересует. Тем не менее сам турнир будет проведен.

12 стадионов в 11 города будут принимать матчи Чемпионата мира этим летом, в том числе в таких мало знакомых туристических местах как Саранск и Ростов. С точки зрения инфраструктуры, это предприятие еще более значимое, чем Зимние Олимпийские игры, которые, согласно оценке, стоили правительству 50 миллиардов долларов.

На самом деле инфраструктура — некоторые стадионы все еще не готовы, несмотря на то, что через три месяца на них уже должны будут проводиться матчи, — может стать деликатным вопросом: российские официальные лица все еще демонстрируют явное раздражение, когда вспоминают критику со стороны иностранных журналистов по поводу подготовки Зимней Олимпиады 2014 года (особое негодование вызвал тогда один фотограф из «Би-Би-Си» , заснявший одноместный туалет с двумя унитазами).

Тем не менее Чемпионат мира призван показать успешное овладение широкими просторами России, тогда как одной из ее проблем традиционно считается транспорт. Этот вопрос также будет иметь символическое значение.

«На мой взгляд, первоначальная идея состояла в демонстрации величия России как для внешнего мира, так и для домашней аудитории», — сказал Навоша.

Что касается самого футбола, то Россия страхует свои ставки. Возможно, самый значимый момент в российском футболе произошел в прошлом десятилетии во время четвертьфинального матча на Чемпионате Европы 2008 года, когда молодая российская команда с участием тогда еще не перешедшего в «Арсенал» Андрея Аршавина смогла забить два гола на последних минутах дополнительного времени и таким образом выиграла этот захватывающий матч у сборной Голландии. В Санкт-Петербурге тысячи футбольных фанатов с ликованием вышли в тот день из баров и кафе на улицы, и можно было подумать, что Россия стала победителем Чемпионата мира.

После того Чемпионата Европы Россия ни разу не смогла преодолеть групповую стадию на международных соревнованиях. Спортивный комментатор Гусев сказал, что более молодое поколение россиян еще не произвело новых звезд и что, по его мнению, нынешняя команда — самая слабая сборная с того момента, когда он был еще мальчишкой.

«Российская шутка звучит так: Так за кого бы будешь болеть после групповой стадии?» — сказал Гусев . Что касается клубного футбола, то, по его мнению, около 80% футбольных фанатов смотрят матчи английской Премьер-Лиги.

Несмотря на беспорядки в Марселе в 2016 году, в России существует своего рода почтительное отношение к британской хулиганской культуре, или ее мифологизированная версия. Так, например, представители российской «фирмы» часто выбирают для своих групп британские названия.

«Я не знаю, поймете ли вы это в Соединенном Королевстве , но эти российские ультрас, те, что не представляют себе футбол без драк, являются имитацией британской хулиганской субкультуры, почти карикатурой на нее, — сказал Никоша. — Это как у брутального автора Дуги Бримсона (Dougie Brimson) в таких фильмах как «Хулиганы Зеленой улицы» (Green Street), или «Фабрика футбола» (The Football Factory). Костя, футбольный фанат, вырос в семье военного недалеко от Москвы, а на первом матче с участием ЦСКА он побывал почти два десятилетия назад. До того как полиция увеличила свое присутствие, сети болельщиков ЦСКА связывались между собой в день игры и прочесывали город «в поисках самой большой группы спартаковских фанатов, и делалось это для того, чтобы устроить с ними драку», сказал он.

Сегодня многие драки планируются заранее и происходят в лесах. Часто в них принимают участие представители новой породы российских хулиганов, которые не употребляют алкоголь, а занимаются смешенными единоборствами или боевой подготовкой.

«Драка в лесу — это не хулиганство, — сказал Костя, который, по его словам, не принимает участия в подобных драках. — Для меня важно поехать в какую-нибудь страну, в какой-нибудь город, там выпить, получить удовольствие, а если кто-то будет вести себя агрессивно, мы дадим ответ. И это все».

Драки стали также более опасными. Проигравший может оказаться в больнице на несколько месяцев, сказал Костя (В 2016 году, по словам представителей французской полиции, насилие носило «почти военизированный характер»).

Ответ со стороны полиции был агрессивным, и известные драчуны получили «профилактические визиты», и их заставляли подписать контракты, в которых говорится о том, что они будут избегать других хулиганов. Некоторые фанаты сообщили о проведенных в их домах обысках, а также об арестах. Предпринятые действия были названы беспрецедентными.

«Я считаю, что все будет спокойно, — сказал Костя, имея в виду приближающееся лето. — Я, действительно, хочу, чтобы к нам в страну приехали нормальные футбольные фанаты, я хочу, чтобы они получили удовольствие от культуры и от поездки».